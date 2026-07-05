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İstanbul'da 1 buçuk yaşındaki bebeğin kahreden ölümü | 'Oğlum nefes alıyor mu?'

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#İstanbul#Kağıthane#Bebek
İstanbulda 1 buçuk yaşındaki bebeğin kahreden ölümü | Oğlum nefes alıyor mu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2026 09:42

Kağıthane'de, Orkun G.'nin (35) 9'uncu kattaki evlerine sineklik takmak için açtığı pencereden düşen 1,5 yaşındaki Doruk Efe G., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından oğlunun başında bekleyen anne, çevredekilere 'Oğlum nefes alıyor mu?' diye sorarak sinir krizi geçirdi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Olay, dün saat 19.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orkun G. (35), 9'uncu kattaki dairelerinde sineklik takmak için pencereyi açtı.

İstanbulda 1 buçuk yaşındaki bebeğin kahreden ölümü | Oğlum nefes alıyor mu

Bir süre başka bir işle ilgilenen Orkun G.'nin bu sırada evde bulunan 1,5 yaşındaki oğlu Doruk Efe G., açık olan pencereye çıktı. Dengesini kaybeden çocuk zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İstanbulda 1 buçuk yaşındaki bebeğin kahreden ölümü | Oğlum nefes alıyor mu

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Doruk Efe G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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İstanbulda 1 buçuk yaşındaki bebeğin kahreden ölümü | Oğlum nefes alıyor mu

'OĞLUM NEFES ALIYOR MU?'

Olayın ardından oğlunun yanına koşan anne, çevredekilere "Oğlum nefes alıyor mu?" diye sorarak sinir krizi geçirdi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri anne ve babanın ifadelerine başvurdu. Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi. 

İstanbulda 1 buçuk yaşındaki bebeğin kahreden ölümü | Oğlum nefes alıyor mu

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#İstanbul#Kağıthane#Bebek

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