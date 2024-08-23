İstanbul’a yeni tramvay... Bayrampaşa denize kavuşacak

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin öz kaynaklarıyla yapımı planlanan Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı’nın yapım çalışması, dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla start aldı. Bayrampaşa’da düzenlenen temel atma töreniyle projeyi tanıtan İmamoğlu, yolculuk süresini tek yönde 7.45 dakikaya düşürecek hattı, 2027 yılı ilk yarısında hizmete almayı hedeflediklerini söyledi.

5 RAYLI SİSTEM HATTIYLA ENTEGRE OLACAK

İmamoğlu’nun ikinci döneminin ilk raylı sistemi olan ve 1.7 kilometresi yeraltından tünellerle 1.4 kilometresi de yüzeyden gidecek hattın tamamlanmasıyla, İstanbullular Eminönü-Alibeyköy ve Eminönü-Bayrampaşa arasında aktarmasız yolculuk yapabilecek. Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı ile birlikte çalışacak hat, Feshane ortak istasyonundan sonra 2 kol olarak ayrılacak. Eyüpsultan-Bayrampaşa raylı sistem hattının da tamamlanmasıyla, Eminönü-Alibeyköy ile Eminönü-Bayrampaşa arasında aktarmasız hizmet verecek hatta, 286 yolcu kapasiteli vagonlar, 2’li dizi olarak çalışacak.

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Hat, Bayrampaşa İstasyonu’nda, Yenikapı - Atatürk Havalimanı, Yenikapı - Kirazlı metro hatları ve Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı ile Eyüpsultan İstasyonu’nda Vezneciler –Sultangazi Metro Hattı ve Feshane İstasyonu’nunda, Eminönü - Alibeyköy Tramvay Hattı ile entegre olup, Şehir Hatları’na bağlanacak. Tarihi Yarımada’ya kesintisiz raylı sistem hattı sağlayacak.

YOLCULUK SÜRESİ 7.45 DAKİKAYA DÜŞECEK

Bayrampaşa’da düzenlenen temel atma töreniyle projeyi tanıtan İmamoğlu, hattın tasarım revizyonları devam eden ve ileride hayata geçirmeyi planladıkları Vezneciler – Sultangazi metrosuyla da bağlanacağını ifade etti.

Raylı sistemlerin 1 kilometresinin 2 milyar liraya mal olduğunu belirten İmamoğlu, 2022’de revize ettikleri projeden 25 milyon Euro tasarruf sağlandığını ifade ederek hattın fizibilite ve projelerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2023 Şubat ayında onaylandığını, projeye uzun vadeli kredi alabilmek için de, 2024 ocak ayında, Kamu Yatırım Programı’na alınması için başvuruda bulunduklarını söyledi.

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