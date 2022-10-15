İstanbul’a yeni Millet Bahçesi

Haberin Devamı

“Son dönemde yaşanan bazı sıkıntıları aştığımız ortada mı? Her geçen gün daha iyiye gidiyor muyuz? 2023’te Türkiye yüzyılının önünü hep beraber açalım. Bunun için sizlerden 2023’te tercihinizi çok dikkatli yapmanızı istiyorum” diyen Erdoğan, özetle şunları söyledi:

BAŞKALARININ GİDİŞLERİNE BENZEMEZ

“Kazakistan Astana’dan geldim. Ondan önce Semerkant’taydım. Yine yakında Özbekistan Semerkant’a gidiyorum. Ardından inşallah Endonezya’da G-20 zirvesine katılacağız. Bizim bu gidişlerimiz, birilerinin gidişlerine benzemez.

AYNI ANLAYIŞLA DEVAM

1994 yılında İstanbul’a büyükşehir belediye başkanı seçildiğimiz günden beri bu şehrin her meselesini kendi meselemiz olarak görüyor, takip ediyoruz. Rabbim nasip edip 2003 yılında başbakanlık görevini üstlendiğimizde bu defa ülkemizin tamamının derdiyle dertlendik. Önce2014’te ardından yeni yönetim sistemine göre 2018’de Cumhurbaşkanı seçildikten sonra da yeni anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Tüm bu süreçlerde yaptığımız siyaset eser ve hizmet siyasetidir.

Haberin Devamı

Buz Adası da açıldı.

TÜRKİYE YÜZYILI

Biz hükümete geldiğimiz günden itibaren gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla makûs talihi değiştirdik. Türkiye yüzyılı ile tüm bu yatırımları taçlandırıyoruz. Ülkemizin dünkü meselelerini hatırlayın. Terör örgütleri cirit atıyordu. Bu tehditlerin hepsini bitirdik mi? İnsanlarımızın eğitimden sağlığa, ulaşımdan spora, her alanda temel hizmetlere erişme sıkıntısı vardı, yaptığımız eserlerle bunları da çözdük mü? İnsanlarımızın ülkesinin gücünü, itibarını, büyüklüğünü görme, hissetme hayali vardır. Bunu da sağladık mı? Velhasıl Türkiye’nin geçmişteki tüm sıkıntılarını, sorunlarını, milletimizin tüm beklentilerini, umutlarını hayata geçirdik.

KRİZLERİN ETKİLERİ

Küresel krizlerin ülkemize olan etkileri sebebiyle son dönemde yaşanan bazı sıkıntıları şu anda aştığımız ortada mı? Her geçen gün daha iyiye gidiyor muyuz? 94’te geldiğimizde İstanbul böyle miydi? Bütün bunlardan İstanbul’umuzu kurtardık mı? Bilesiniz ki yarın da şu andaki sıkıntıları aşacağız. İşte bunun için diyorum ki gelin 2023’te Türkiye yüzyılının önünü hep beraber açalım. Türkiye yüzyılını ülkemizin lokomotif şehri İstanbul’la birlikte tasarladık. İnşallah birlikte inşa edeceğiz. Bunun için sizlerden 2023’te tercihinizi çok dikkatli yapmanızı istiyorum. Kardeşlerim Allah göstermesin; eski Türkiye’nin kavga, kaos, kriz, istikrarsızlık, güvensizlik günlerine dönersek bu tarihi fırsatı kaçırırız. Böyle bir vebalin altına giremeyiz.”

Haberin Devamı

63 BİN METREKARE

Zeytinburnu Milleti Bahçesi, toplam 63 bin metrekarelik alan üzerine kuruldu. Çocuk oyun alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları, kafe, süs havuzları ve etkinlik alanları bulunuyor. Ziyaretçiler ücretsiz internet de kullanabiliyor. Veliefendi Mahallesi’ndeki Buz Adası ise aynı anda 200 kişinin buz pateni yapabileceği şekilde dizayn edildi. Buz Adası’nda ‘Bilim Zeytinburnu’ da 5 ayrı atölye çalışmasıyla hizmette.

KATAR EMİRİ DOLMABAHÇE’DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan KATAR Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Dolmabahçe Ofisi’nde görüştü. İki lider görüşmenin ardından, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı ve aralarında TRT ile Qatar TV arasındaki protokölün de olduğu 11işbirliği anlaşmasının imzalandığı törene katıldı. Erdoğan, Şeyh Temim onuruna bir de resmi akşam yemeği verdi.