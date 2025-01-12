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'İstanbul'a yeni ilçe geliyor' iddiası: İlçe sayısı 40'a çıkacak... 4 ilçenin mahallelerinin birleşmesiyle oluşacak

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#İstanbul#İlçe#İstanbul İlçeleri
İstanbula yeni ilçe geliyor iddiası: İlçe sayısı 40a çıkacak... 4 ilçenin mahallelerinin birleşmesiyle oluşacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 10:13

39 ilçeyle Türkiye'de en fazla ilçeye sahip olan İstanbul'a bir ilçenin daha kazandırılacağı iddia edildi. Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerindeki bazı mahallelerin birleşmesiyle yeni bir ilçe kurulacağı belirtiliyor.

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39 ilçeye sahip olan İstanbul, Türkiye'de en fazla ilçeye sahip olan şehir durumunda. Aynı zamanda en fazla nüfusa da sahip olan kent, nüfus yoğunluğu ile de ön plana çıkıyor.

YENİ BİR İLÇE İDDİASI

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan ve en hareketli bölgelerden biri olan Levent'in İstanbul'un yeni ilçesi olacağı konuşuluyor. Bu iddianın gerçekleşmesi durumunda megakentin ilçe sayısı 40'a çıkmış olacak.

İstanbul'da Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerindeki bazı mahallelerin birleşmesiyle yeni bir ilçe kurulacağı belirtiliyordu.

Yerel bir gazetenin ortaya atttığı iddiaya göre, 20 mahallenin birleştirilmesi ile oluşacak olan 40. ilçenin adının ise iddialara göre 'Levent' olacağı söylendi. Haberdeki iddialara göre Sarıyer ilçesi, İstinye Bayırı'ndaki Katar Caddesi'nin sınır olacağı söylendi.

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Emirgan, Rumeli Hisarı, Reşitpaşa, Baltalimanı, Fatih Sultan Mehmet, Maslak, Huzur, Ayazağa olmak üzere 8 mahallenin Sarıyer'den alınarak Levent'e bağlanacağı belirtildi. Yetkililerden henüz bu iddiaya dair bir açıklama gelmedi.

İSTANBUL 2008 YILINDA YENİ İLÇELER KAZANMIŞTI

2008 yılında Arnavutköy, Ataşehir, Başakşehir, Beylikdüzü, Çekmeköy, Esenyurt, Sancaktepe ve Sultangazi'nin de ilçe statüsüne kavuşmasıyla birlikte İstanbul iline bağlı 39 ilçe

Megakentin mevcut 39 ilçesi şu şekilde:

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

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#İstanbul#İlçe#İstanbul İlçeleri

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