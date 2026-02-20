İstanbul’a yeni başsavcı

Haberin Devamı

HSK 1’inci Dairesi’nin dün aldığı kararlara göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Beşir Güven de Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı. Ayrıca Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Harun Bulut Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı vekilliğine, Sakarya Cumhuriyet Başsavcı vekili Neceattin Öztürk Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Sağlam İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na, Cumhuriyet Savcısı Barış Kurt Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Serhat Tellioğlu Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı vekilliğine, Ankara Cumhuriyet Savcısı Nuri Gül de Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekilliğine getirildi.

Haberin Devamı

2016’DA İSTANBUL’A ATANMIŞTI

Fatih Dönmez, 2010-2015 yıllarında Erdek ve Silvan’da savcı olarak görev yaptı. 2016’da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’na atandı. 2021 - 2025 arasında Bakırköy ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevlerini üstlendi. Ekim 2025’te İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Dönmez, buradaki 4 aylık görevin ardından ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi.