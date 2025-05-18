İstanbulluların 'sonunda' diyeceği gün belli oldu! Prof. Dr. Orhan Şen, yaz havası için tarih verdi

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Yaz mevsimine girmemize sayılı günler kalmasına rağmen birçok ilde neredeyse kış havası etkili oluyor. Henüz montları çıkarmış değiliz. Peki yaz havası ne zaman gelecek, yağışlar ne zaman terk edecek?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul başta olmak üzere yurttaki hava durumuna ilişkin tahminlerini paylaştı. Şen, konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu:

YAĞIŞLAR YARIN TÜRKİYE'Yİ TERK EDİYOR

Bugün sıcaklıklarda, kuzey bölgelerinde, Marmara'da, Karadeniz'de 2-3 derecelik bir düşüş var bu yağışla birlikte. Bu yağış bugün bitiyor esasında. Marmara'nın akşama kadar, Marmara'nın güney ve doğusunda yani Bursa, Yalova, Düzce ve Kocaeli civarında biraz kuvvetli yağış var. Bu yağışın dışında çok yağış yok Türkiye'de. Yağış yarın da Türkiye'yi terk edecek yarın da yağış yok. Genellikle yarından itibaren biraz daha havalar ısınmaya başlayacak ve bir bahar havasını tekrar yaşayacağız. Bugün İstanbul'daki hava çok böyle bir bahar havası değil, sanki biraz daha böyle kasvetli bir hava vardı.

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ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN SONRA YAZ HAVASI VAR

Çarşamba gününden itibaren ise bir yaz havasına tekrar gireceğiz. Yaz havasına gireceğiz derken sıcaklık ne olacak? Bugün 18 dereceyi pek fazla geçmeyecek İstanbul'da ama çarşamba günden sonra 24-25 hatta önümüzdeki hafta sonu 26-27 derece kadar İstanbul'da çıkabilir.

RÜZGARLI HAVANIN HAKİM OLACAĞI YERLER VAR

Diğer bölgelere baktığımız zaman güneyde, Güneydoğu Anadolu'da, Adana civarlarında sıcaklıklar 30-35 derecelerinde bulunacak. Oralar artık yaz gelmiş vaziyette. Bir de Türkiye üzerinde iki tane rüzgar var. Bunun bir tanesi kuzey bölgelerde Marmara dahil olmak üzere Karadeniz bölgesinde. Yani kuzey batıdan esen, 40-50 kilometre hızda esen bir rüzgar var. Bir de İç Anadolu'nun güneyinde, Akdeniz'in kuzeyinde, Doğu Anadolu'nun güneyindeki rüzgar var da bu da güneyden esen bir rüzgar. Yani bir Türkiye'nin yarısına güneyden rüzgar esiyor, bir yarısına da kuzeyden rüzgar esiyor. Bunlar Türkiye üzerinde birleşiyorlar. Birleştiği yerlerde de işte yağışlar biraz kuvvetli olabiliyor. Ama dediğim gibi bugün son yağışlar, yarından itibaren yağış kalkıyor. Bir tek Doğu Karadeniz'de belki yarın yağış olacak.

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BURALARDA AŞIRI SICAKLIKLARA DOĞRU GİDİYOR HAVA

Sıcaklık İstanbul'da bugün 18 derece, yarın 21-22-23 diye devam edecek ilerleyen günlerde. Hafta sonunda, önümüzdeki hafta sonunda İstanbul'da bir yaz havasını göreceğiz, yaşayacağız. Sadece İstanbul mu? Hayır. Türkiye'nin büyük bir bölümünde de yaz havasını göreceğiz. Ama Güney'de ve Güney Doğu Anadolu'da yaz geldi. Buralarda sıcaklıklar hatta aşırı sıcaklıklara doğru gidiyor durum.

Baktığımız zaman çok hafif bir Güney Doğu Anadolu'da toz taşınma var. Onun dışında pek toz taşınma da yok. Durum bu şekilde. Esasında yani Mayıs ayında sıcaklığın 18 derece olması biraz düşük gibi geliyor İstanbul'da. Ama önümüzdeki iki gün içerisinde bu da biraz yükselecek ve yaz havasına doğru gideceğiz.

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SICAKLARLA BİRLİKTE YAĞMUR DA İSTİYORUZ

Mevsim normallerine döneceğiz ve mevsim normallerini de geçeceğiz biraz üzerine. Önümüzdeki haftanın ikinci yarısından sonra, çarşambadan sonra sıcaklıklar İstanbul'da 24-25-26 derecelere kadar çıkacak. Yani bir yaz havası, hani bu tamam yaz havası geliyor, vatandaşlarımızın çoğunun istediği bu ama yağmur da istiyoruz.

Anadolu'da özellikle, hala İç Anadolu bölgesinde yağış beklentisi var. Çünkü bu kuraklıktan ve don olayından etkisiyle, ekilen tarımdaki ürünlerin çıkması, ürünler derken filizlenmesi %30 civarında kaldığını söylüyorlar. Yani bu biraz daha düşük bir oran, nedeni de yağmursuzluktur. Dolayısıyla şu anda yağmura çok ihtiyaç var Anadolu'da tarımsal açıdan. Ama batıda şehirlerinde güneşlenmeye ihtiyacımız var. O yüzden bu şekilde, Mayıs ayını bu şekilde geçireceğiz gibi geliyor. Yağışı az, sıcaklığı bu haftadan itibaren yüksek sıcaklıklarda geçireceğiz gibi gözüküyor.

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BAYRAMDA NASIL BİR HAVA BEKLENİYOR?

Bayram için biraz daha var. Daha sonraki yayınlarımızda söyleriz ama bayramda da aşırı bir hava olaylarının olacağını ben tahmin etmiyorum. Yok. Dolayısıyla bayramda da iç turizm açısından elverişli günler Türkiye'de olacaktır.

Deniz suyu sıcaklıkları da yükselmeye başladı esasında. Antalya'da Akdeniz bölgesinde ve Ege bölgesinin güneyindeki deniz suyu sıcaklıkları girilebilecek seviyelere çıktı. Atmosferdeki denizden çıktıktan sonraki hava şartları da fena değil. O nedenle dolayı bayramda deniz olan yerlere, kıyı olan yerlere tatilini geçirmek isteyenler için iyi bir fırsat olur kanısındayım.

Bugün ve yarın 19 Mayıs ve 20 Mayıs da içine alalım. Karadeniz bölgesinde sıcaklıklar biraz düşük. Düşük derken 15-16 derece civarında kıyı şeridinde olabiliyor. Ama diğer bölgelerde çok soğuk olacak bir bölgemiz yok.

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BUGÜN YURTTA HAVA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğu, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın güneydoğusu ve Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurdun kuzey kesimlerinde 3-5 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden orta, Ege, Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara'nın güneydoğusu ve Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Ege, Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalama, görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.