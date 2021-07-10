İstanbul’a yakın uzun hafta sonu tatili adresleri... 4 saat uzaklıkta, cep yakmayan 8 öneri...

Pazar yasakları kalktı, uzun hafta sonu tatilleri de artık mümkün. Hafta sonuna eklenecek bir-iki günlük tatil de insanı yeniler. Özellikle İstanbul gibi yorucu ve stres dolu bir şehirde yaşıyorsanız, kafa dinlemeye ihtiyacınız var demektir. Ayrıca bayram tatili de kapıya dayanmışken ve bu yaz Ege ve Akdeniz’e gidip uzun bir tatil düşünmüyorsanız, sizin için dolu dolu iki-üç gün geçireceğiniz İstanbul'a yakın güzel bir liste hazırladık.

İster ailecek deniz, kum ve güneş üçlüsünün keyfini sürün ister doğada kuş sesleri eşliğinde huzurun tadını çıkarın. Seçenek çok. Gezgin, blog ve seyahat yazarları Bahar Gündoğdu, İpek Evci, Nurgül Büyükkalay ve Erdoğan Gümüş hurriyet.com.tr’ye İstanbul’a yakın yerleri anlattı.



HARİKA PLAJLAR VE KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN BİR KOY: ERDEK / BALIKESİR

İstanbul’da 3,5 saat uzaklıkta



Burası Türkiye’nin en eski sayfiye yerlerinden… Üstelik Marmara’nın en güzel denizine de sahip. Erdek’e karayoluyla ulaşabileceğiniz gibi Bandırma ya da Yalova’ya deniz otobüsüyle de geçerek kolayca ulaşabilirsiniz. En ünlü plajları Erdek’in merkezinde olmasına rağmen çevredeki plajlar da çokça tercih ediliyor. Gezgin ve seyahat yazarı Bahar Gündoğdu, Erdek’te Büyük Ova, Turanköy, Narlı ve Ocaklar en güzel plajlar diyor ve ekliyor:

“Bu yerler dışında öyle bir yer var ki pek fazla bilinmiyor: Paflima Koyu! Narlı ve İlhanlı köyleri arasında bulunan koy, 1,5 kilometre uzunluğunda incecik kumlarla kaplı. Erdek’e de sadece 30 kilometre uzaklıkta.”





Erdek Plajı

Ayrıca Bahar Gündoğdu Erdek’in tarihi bir bölge de olduğunu söylüyor ve gezilecek yerleri şöyle açıklıyor:

“Kyzilkos Antik Kenti, Açık Hava Müzesi ve Seyit Gazi Tepesi’ne mutlaka uğramalısınız. Gelmişken tekne turlarına da çıkmayı es geçmeyin. Bunlar dışında çok yakında olan Marmara Adası, Paşalimanı ve Zeytinli Adaları’na da kolayca gidebilirsiniz.”



Erdek’te konaklama: Bölgede çok çeşitli konaklama seçeneğiniz mevcut. Kamping ücretleri bir çadır iki kişi 100 liradan başlıyor. Otel konaklamaları ise 350-450 lira arasında değişiyor.





Turanköy / Erdek



DENİZ, KUM VE GÜNEŞ: KIYIKÖY / KIRKLARELİ

İstanbul’dan 3,5 saat uzaklıkta



Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı bir sahil kasabası olan Kıyıköy, İstanbul’a (çıkış noktasına göre) 150-180 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Aynı zamanda bir balıkçı kasabası olan Kıyıköy, iki doğal sit arasında, denize nazır kayalık bir zemin üzerindeki yerleşimiyle muhteşem bir manzaraya sahip. İstanbul’un keşmekeşinden kaçıp birkaç gün de olsa doğayla baş başa kalmak, gün doğumu ve batımını izleyip muhteşem manzaranın tadını çıkarmak, deniz, kum ve güneş üçlüsünün doyumsuz keyfini yaşamak için oldukça ideal…





Kıyıköy plajı

Seyahat yazarı Erdoğan Gümüş, kasabanın kuzeyinden ile güneyinden geçen ve her ikisi de doğal sit olarak tescillenen Papuçdere ile Kazandere çaylarında alabalık, sazan veya kefal avlayabilir, motorla ya da kayıkla gezinti yapabilirsiniz diyor.

“Böylesine muhteşem bir doğaya sahip Kıyıköy’ün aynı zamanda dar, uzun ve tertemiz kumsalı da bulunuyor. Temmuz ve ağustos aylarında genellikle deniz suyu sıcaklığının 20-26 derece arasında değiştiği Kıyıköy plajlarında gönül rahatlığıyla güneşlenebilir, yüzebilir ve böylece güzel bir dinlenme fırsatı yakalayabilirsiniz.”

Erdoğan Gümüş ayrıca bölgede Bizans dönemine ait Kıyıköy Kalesi’ni, yine Bizans dönemi kaya manastırlarının en iyi örneklerinden Aya Nikola Manastırı’nı, Osmanlı dönemi Kıyıköy Camisi’ni ve moloz taş ve tuğladan örülü kısmen yıkılmış Osmanlı Hamamı gibi tarihi eserleri de listenize eklemeniz gerektiğinin altını çiziyor.





Kıyıköy

Kıyıköy’de konaklama: Bölgede ev pansiyonculuğu yaygın olup, iki kişi için günlüğü 200-250 liradan başlayan fiyatlarla ekonomik konaklama imkânı bulabilirsiniz.



PLAJ CENNETİ: KEFKEN VE KERPE / KOCAELİ

İstanbul’a 2-2,5 saat uzaklıkta



Kefken ve Kerpe Marmara Bölgesi’nin Karadeniz kıyısındaki iki keyifli noktası. İki yerleşim alanı arasındaki mesafe sadece 8 kilometre… Bu sebeple bölgeye yapılacak bir günlük turda tüm noktalar rahatlıkla ziyaret edilebilir. Özellikle müthiş doğası, mavi bayraklı plajları ve tarihiyle sizleri kendilerine hayran bırakacağından emin olabilirsiniz.



Gezgin İpek Evci, Kefken ve Kerpe bölgesinde ziyaret edilebilecek 8 noktayı şöyle açıklıyor:

1- Pembe Kayalar / Kefken



İlginç jeolojik yapısı, keyifli gün batımı saatleriyle kesinlikle görülmesi gereken noktalardan birisi. İlginç jeolojik yapısıyla antik çağdan beri taş ocağı olarak kullanılan alandaki kayalar su içerisinde daha yumuşakken su dışına çıktığında sertleşiyor. Bu özelliğiyle Osmanlı döneminde dikdörtgenler şeklinde kesilerek deniz yoluyla İstanbul’a götürülen ve mimaride kullanılan kayaların bugünkü görevi, balıkçılara ve gün batımında manzara keyfi sürmek isteyen ziyaretçilerine ev sahipliği yapmak.



2- Yeşil Koy / Kefken



Pembe Kayalara oldukça yakın konumda yer alan koy, kamp severlerin favori noktalarından birisi. Hafta sonları kalabalıklaşsa da hafta içi günlerde sakinliğini koruyor.



3- Kapri Plajı / Kefken

Kayalıkların doğal bir havuz oluşturduğu plaj çocuklu aileler için pek uygun olmasa da oldukça rağbet gören noktalardan...





Kefken

4- Kefken Adası / Kefken

Burası, Karadeniz’in Giresun Adası ile birlikte iki adasından birisi. Denize girmek için tercih edilecek en güzel alternatiflerden. Güzel plajları, Cenevizlilerden kalma surları, Roma ve Bizans döneminden kalma tarihi kalıntılarıyla kendinizi İstanbul’un birkaç saat uzaklığında farklı bir ülkede hissedeceksiniz.

5- Cebeci Plajı / Kefken

Kefken’in 5-6 kilometre uzunluğundaki Mavi Bayraklı sahili. Hafta sonları oldukça kalabalık olan plajı daha sakin yakalamak isterseniz hafta içi günleri ya da sezon dışı zamanları tercih edebilirsiniz.





Kerpe

6- Kerpe Halk Plajı / Kerpe

İstanbul’a bu kadar yakın noktada Mavi Bayraklı plajların keyfini sürebilmek gerçekten çok büyük avantaj. Bu plajda sahil oldukça geniş ve kum... Dilerseniz şezlong alternatifini de değerlendirebilirsiniz. Plajdaki soyunma kabinleri ve duşlar ise ücretsiz.

7- Sosyete Plajı / Kerpe

Kerpe Plajı’nın 100-150 metre ötesinden kalıyor. Yalnız burada plaj yok, beton bir platform üzerinden denize giriyorsunuz. Bu plajın avantajı daha az tercih edilmesi ve bu sebeple daha tenha olması.







8- Kartal Kayalıkları / Kerpe



Yapı olarak Pembe Kayalıklara benzeyen Kartal Kayalıkları Kerpe’nin en uç noktasında yer alıyor. Karadeniz’in hırçın dalgalarıyla yüzyıllar içerisinde şekillenen kayalar, azalarak Ağva sahiline kadar devam ediyor. Bu noktayı günbatımı saatlerinde ziyaret ederseniz denizin içerisine batan güneş ile günün yorgunluğunu üzerinizden atabilirsiniz.

Kefken ve Kerpe’de konaklama: Bölge, kamp için çok ideal. İster denize yakın bir yerde ücretsiz çadır kurun, isterseniz de günlüğü 50-100 lira arasında değişen kampingleri tercih edin.

'SAKİN ŞEHİR' UNVANINA SAHİP: GÖYNÜK / BOLU

İstanbul’dan 3,5 saat uzaklıkta



İstanbul’a 230 kilometre uzaklıkta olan Göynük, sessiz, sakin ve huzur dolu bir ortamda tatil yapmak isteyenler için en güzel adreslerden biri. 2016 yılında uluslararası Citta Slow Birliği’ne dâhil olan ve ‘sakin şehir’ unvanına sahip Bolu’nun bu şirin ilçesi, kahverengi kiremitli çatıları ve beyaz badanalı evleriyle kartpostallık görüntü oluşturuyor. Tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin korunmuş olması ve özellikle kent dokusunun bozulmaması, Göynük’ün tüm yerleşim alanı olarak ‘kentsel sit alanı’ ilan edilmesini sağlamış.



Turizmci ve seyahat yazarı Erdoğan Gümüş, Göynük özellikle inanç ve kültür turizmi açısından da yoğun ziyaretçi akınına uğrayan turistik ilçelerimizden biri diyor ve Fatih Sultan Mehmet’in hocası, İstanbul’un manevi fatihi olarak değerlendirilen Akşemseddin’in burada vefat ettiğinin altını çiziyor.





Göynük



“Hocasını çok seven Fatih, buraya bir türbe yaptırmış. Türbe ve hemen yanı başında 1335 yılında yapılmış olan Süleyman Paşa Camisi, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde, “Latif ve havası hoş!” olarak nitelendirdiği tarihi hamam, Bıçakçı Dede (Emir Sıkkîn) Türbesi görülecek yerler arasında. Osmanlı sivil mimari eserlerinin en güzel örnekleri olarak Müderrisoğlu Konağı, Türksoylar Konağı, Akşemseddinoğlu Konağı, Caferler Konağı görülmesi ve gezilmesi gereken konaklardan bazıları.”

Göynük’te telaşsız, sakin ve yorulmadan neredeyse her yeri yürüyerek dolaşmanız mümkün. Tarih kokan dar ve taş döşeli sokaklarında dolaşırken, ruhunuzun dinlendiğini hissedeceksiniz.

Göynük’te konaklama: Bölgede özellikle restore edilen konakların bazılarında butik tarzı konaklama yapılabiliyor. İki kişilik konaklama gecelik oda kahvaltı dâhil 250-400 lira arasında değişiyor.

YEŞİLLİĞİN İÇİNDE: YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI / BOLU

İstanbul’dan 4 saat uzaklıkta



Milli park ilan edilmiş bu alanda, adından da anlaşılacağı üzere yedi adet göl bulunuyor. Her biri muhteşem güzellikte ama güzel olan sadece göller değil elbette, tabiat da bu güzelliği desteklercesine cömert. Gezgin ve seyahat yazarı Burcu Gürtürk Kadak Yedigöller’in Mengen’den yaklaşık 70 kilometre mesafede olduğunu ve günübirlik gidip gelinebileceğini söylüyor.



“Kayın, meşe, gürgen, kızılağaç, karaçam, sarıçam, köknar, karaağaç, ıhlamur ve porsuk, Yedigöller’de rastlayabileceğiniz ağaçlardan. Parkın içinde ve yakın çevresinde ise geyik, karaca, ayı, yabani domuz, kurt, tilki ve sincap görmek mümkün.”







Yedigöller Milli Parkı’nın içerisinde yiyecek ve içecek alışverişinizi yapabileceğiniz bir de kafesi var. Ancak yine de milli park merkeze uzak olduğu için önemli ihtiyaçlarınızı buraya gelmeden temin etmenizde fayda var.



Yedigöller’de konaklama: Buraya kadar gelmişken çadır kurmalısınız. Eğer kamp insanı değilim diyorsanız milli park alanı içerisinde yer alan tesise ait bungalov evlerde konaklama yapabilirsiniz. Fiyatlar 700-900 lira arasında değişiyor.







HUZURA AÇILAN PENCERE: ADATEPE VE YEŞİLYURT KÖYLERİ / ÇANAKKALE

İstanbul’dan 4,5 saat

Havadaki oksijen bolluğu bakımından dünyada ikinci sırada yer alan Kaz Dağları’na ömrünüzde bir defa da olsa mutlaka yolunuzu düşürmelisiniz. Bu cennet coğrafyada etkisi altında kalacağınız yerlerin başında Kaz Dağları ve Edremit Körfezi’nin dibinde bulunan Adatepe ve Yeşilyurt köyleri geliyor. Köyler, Çanakkale il merkezine 105, Ayvacık ilçe merkezine ise 35 kilometre uzaklıkta kalıyor. Osmanlıdan kalma konakları ve Rum taş evlerinin birbirine geçtiği köy sokaklarında yürümek çok keyifli.

Gezgin ve seyahat yazarı Nurgül Büyükkalay, Adatepe’de her adım attığınızda karşınıza taş işçiliğinin en güzel örnekleri çıkacak diyor.

“Köyün en meşhur yapılarından biri Taş Mektep. Eski okul binası restore edilerek felsefe, edebiyat, sanat ve tarihi barındıran bir düşünce merkezine çevrilmiş. Arnavut kaldırımlı dar sokaklarında dolaşırken karşınıza çıkan doğal ürünlerin satıldığı hediyelik eşya dükkânlarından sabun ve reçel alabilirsiniz. Çay molası için iki çınar ağacının gölgesindeki köy kahvesine mutlaka uğramalısınız. Köyün dondurmacılarında Adatepe’nin yöresel otlarından yapılan meşhur otlu dondurmasının tadına da mutlaka bakmalısınız.”





Adatepe

Bu arada Adatepe, Ege’nin en güzel manzaralarından birine de ev sahipliği yapıyor. Köyün hemen girişindeki Zeus Altarı ziyaret listenizde olmalı. Zeus Altarı’nın Edremit Körfezi, Küçükkuyu ve Midilli’yi ayaklarınızın altına alan manzarası gerçekten görülmeye değer.

Gezgin Nurgül Büyükkalay ayrıca zeytinle özdeşleşen bölgede bir de Zeytinyağı Müzesi’nin olduğunun altını çiziyor. Ayrıca üretim aşamasından filtre edilmesine, zeytinyağının soframıza kadar gelen öyküsünü göreceğiniz müzede taze köy ekmeğinin tadına bakmayı da unutmayın diye ekliyor.

Yeşilyurt ise Kaz Dağları’nın bir başka büyüleyici köyü.

Bir zamanlar Türkler ve Rumların birlikte yaşadığı köyün eski adı Büyük Çetmi. Köy, şehirden gelen sevdalıların emekleri üzerine birçok yapısı restore edilerek yeniden hayat bulmuş. Köyün Rum ustalar tarafından inşa edilen tarihi camileri ve taş evlerinin 700 yıllık geçmişi var. Gezgin ve seyahat yazarı Nurgül Büyükkalay sadece sokaklarında yürümek için bile köye yolunuzu düşürmeye değer diyor ve ekliyor:





Yeşilyurt

“Yeşilyurt Köyü bol oksijeniyle beraber lezzetleriyle de sizi doyuracak. Köye özel lezzetlerden cevizli, tahinli ‘çetmi tatlısı’, gözleme ve mantı ikilisinin bir araya gelmiş hali ‘manlama’ ve karadut suyunu mutlaka denemelisiniz. Köylüler tarafından yapılan testi ve sepet peyniri ile kekik, kapari ve ısırgan otunu da mutlaka alışveriş listenize eklemelisiniz”



Adatepe ve Yeşilyurt köylerinde konaklama: Bazı oteller dağ manzarasıyla beraber deniz manzarası da sunuyor. Konaklama ücretleri kalacağınız otelin tipine göre değişiklik gösteriyor. Gecelik 450 liraya bir pansiyonda, 550 liraya bungalovda ya da 950 liradan başlayan fiyatlarla bir taş konakta konaklayabilirsiniz.

REKLAM FİLMİYLE POPÜLER OLDU: TARAKLI / SAKARYA

İstanbul’dan 3 saat uzaklıkta



2011 yılında uluslararası Cittaslow Birliği’ne kabul edilen Taraklı, Sakarya’nın ilçesi ve ülkemizin beşinci sakin beldesi. İstanbul’a 210 kilometre mesafede bulunan ilçe, son yıllarda kültür ve termal turizmi denilince ilk akla gelen yerlerden biri aynı zamanda. Bir zamanlar “Mümkünlü’de her şey mümkün!” reklam filmiyle de adını duyuran Taraklı; tarihi, kültürel zenginliği ve doğal güzelliğiyle, sinema ve TV dizileri için de vazgeçilmez mekânlardan…



Deniz, kum ve güneş önceliğinden ziyade sessiz ve sakin ortama sahip, tarihi ve kültürel zenginliği olan, günlük telaşa kapılmayacağınız bir yer mi arıyorsunuz? İşte Taraklı tam da böyle bir yer…

Turizmci ve seyahat yazarı Erdoğan Gümüş, nice seyyahların duraklarından biri olan Taraklı’ya yolu düşen İbn-i Battuta: “Şirin ve büyük bir köy.” diye tanımlamış Taraklı’yı diyor. Gümüş ayrıca dar sokaklarına girmeden önce, Taraklı’yı kuş bakışı seyretmek ve fotoğraflamak için en güzel noktalardan biri olan Hisar Tepesi’ne çıkmalısınız diye de ekliyor.

“Taraklı’da görülebilecek yerler arasında bulunan ve eski bir konak olan Kültür Evi, tam bir müze niteliğinde. Burada ilçenin tarihini ve kültürünü yansıtan objeler sergileniyor. Kumaş dokuma tezgâhları, Romanların yaptıkları demir ve ferforje maketler, Taraklı doğumlu ünlü hattat Saim Özel’in eserleri, yöresel kıyafetler, sergilenen eşyalardan bazıları.”

Taraklı’da konaklama: Osmanlı dönemi sivil mimari örnekleri bir hayli fazla ilçede. 100’ün üzerinde tescil edilmiş ev ve konak bulunuyor. Kadirler Konağı, Hanımeli Konağı, Çakırlar Konağı, Hacı Rıfatlar Konağı, en çok ilgi çeken konaklar arasında yer alıyor. Restore edilmiş bu birbirinden güzel Osmanlı dönemi konaklarının bir kısmı butik otel olarak da kullanılıyor. Bu şirin otellerde kişi başı konaklama fiyatı oda kahvaltı dahil 150 liradan başlıyor.

KÜÇÜK KARADENİZ: AKÇAKOCA / DÜZCE

İstanbul'dan 3,5-4 saat

Akçakoca; denizi, şelalesi, kanyonu ve kalesiyle dolu dolu zaman geçirebileceğiniz bir adres… Peki nereleri gezmeli? Bölge hakkında bilgi sahibi olan gezgin İpek Evci yedi adımda Akçakoca’da görülecek yerleri sıraladı…



1- Eski yerleşim yerlerini ziyaret edin



Cumhuriyet, Yukarı Mahalle, Hacı Yusuflar ve Orhan Gazi mahalleleri bölgenin en eski yerleşim yerleri. Özellikle farklı mimarisi, rengarenk çiçeklerle süslenmiş halleriyle Akçakoca evlerini görmeden turunuzu tamamlamayın.





Akçakoca

2- Yöresel Pazar

Hafta sonları kurulan pazardan tarhana, köy ekmeği, süt, peynir ve tereyağ almadan dönmeyin, tadı damağınızda kalacak. Fındık tarlalarına ev sahipliği yapan Akçakoca’nın şekerli fındıklarından da tatmayı unutmayın.

3- Orhan Gazi Okulu

Pazarın 200 metre yakınında yer alan ve Cumhuriyet döneminin ilk okullarından birisi olan Orhan Gazi okulu, mimari olarak Ankara’daki meclis binasına çok benziyor. Burada harika fotoğraflar yakalamanız mümkün...

4- Hemşin Köyü ve Hemşin Camii

Bölgenin en renkli yerleşim alanlarından birisi Hemşin Köyü ve 150 yıllık bir geçmişe sahip olan Hemşin Cami... Cami iki kattan oluşuyor. İlk katı taştan, ikinci katı ahşaptan olan caminin mihrabı, minberi ve tavan işçiliği oldukça ilgi çekiyor. Cami ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

5- Ceneviz Kalesi

İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki 12. yüzyıldan kalma kale, moloz taşlarla inşa edilmiş. Yaklaşık beş yıldır yenileme çalışmalarının yapıldığı kaledeki çalışmalar bu yıl sona erdi. Tarihiyle, manzarasıyla kendisine hayran bırakan kalenin doğusunda ve batısında Mavi Bayraklı iki plaj yer alıyor. Kale ziyareti sonrasında deniz keyfi yapmak isteyenler için oldukça güzel bir nokta.





Ceneviz Kalesi Plajı / Fotoğraf: Anadolu Ajansı

6- Aktaş Şelalesi

Akçakoca'da kaçırmamanız gereken yerlerden biri de adını bulunduğu köyden alan Aktaş Şelalesi. İlçe merkezine yaklaşık 11 kilometrelik uzaklıkta yer alıyor ve zengin bitki örtüsüyle çevrili olan şelalenin suyu 50 metrelik bir yükseklikten düşüyor.

7- Fakıllı Mağarası

Akçakoca turizminin en gözde noktalarından birisi Fakıllı Mağarası... Toplamda 1012 metre uzunluğunda... Astım hastalığına iyi geldiği söylenen mağaranın sadece 350 metrelik kısmı ziyarete açık. Engebeli yollarında yürümenin zor olduğu mağaranın içerisindeki sarkıt ve dikitler oldukça etkileyici.



Akçakoca’da konaklama: Bölgede üç yıldızlı pek çok otel var. Gecelik konaklama fiyatı ise 400-600 lira arasında değişiyor.

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