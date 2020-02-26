İstanbul'a yağış uyarısı: Hava yarın nasıl olacak? 27 Şubat il il hava durumu raporu

Son hava durumu değerlendirmesine göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), Ege (Kütahya ve Afyonkarahisar hariç), Batı Akdeniz ile Adana ve Osmaniye çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ise Kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı öngörülüyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu tahminleri.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde fırtına(50-80 km/sa), Marmara ile Ege'de kuvvetli fırtına (70-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde fırtına(50-80 km/sa), Marmara ile Ege'de kuvvetli fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Genellikle parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren Balıkesir'in batı kıyıları ile yarın Sakarya ile Bilecik hariç bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde (70-100 km/sa) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 14°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

EDİRNE 13°C, 17°C

Parçalı, yarın çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 22°C

Parçalı, yarın çok bulutlu

EGE

Genellikle parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Güney Ege kıyıları ile yarın Afyon ve Kütahya hariç bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde (60-100 km/sa) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak, yarın öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinin, gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz ile Osmaniye çevrelerinin, yarın Adana çevrelerinin sağanak, Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bu gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA 7°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ANTALYA 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren sağanak, yarın zamanla gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; yarın batı kesimlerde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA 7°C, 13°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu

KAYSERİ 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS -3°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bu gece saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

BOLU 11°C, 15°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 7°C, 18°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 4°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 19°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bu gece saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in eğimi fazla dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 3°C, 20°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 13°C, 21°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 5°C, 18°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 9°C, 19°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -4°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

HAKKÂRİ -2°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 3°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -3°C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -2°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu