İstanbul'a yağış geliyor, tarih belli oldu! Bugün 42 il sıcaktan kavruldu! İşte Türkiye'nin en sıcak illeri ve ilçesi

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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde bugün saat 09.00 ile 12.00 arasında termometreler, 42 ilde 35 derecenin üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretti.

Yurt genelinde saat 09.00 ile 12.00 arasında en yüksek sıcaklık Şırnak'ın Cizre İlçesinde 44,6 derece olarak ölçüldü.

Sıcaklıklar, Mardin, Şırnak, Şanlıurfa, Gaziantep, Aydın, Antalya, Ankara, Siirt, İzmir, İstanbul, Diyarbakır, Kilis, Manisa, Batman, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Malatya, Muğla, Denizli, Çanakkale, Adıyaman, Balıkesir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Adana, Çorum, Bursa, Burdur, Bilecik, Bingöl, Çankırı, Elazığ, Artvin, Bartın, Sakarya, Tokat, Hatay, Mersin, Uşak, Zonguldak ve Tunceli'de gölgede ve yerden 2 metre yükseklikteki siper içinde yapılan ölçümlerde 35 derecenin üzerine çıktı.

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Bu 42 ilde sıcaklık, ilçelere göre 35 ile 44,6 derece aralığında seyretti. Sıcaklıkların bu hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'ın canlı yayın konuğu olan Prof. DR. Orhan Şen, İstanbullulara güzel haberi verdi.

Sıcaklıkların hafta sonuna kadar devam edeceğini belirten Şen "Salı gününe kadar bu sıcaklıklar devam edecek. Çarşamba günü İstanbul'da yağmur ihtimali var. Ama İstanbul'da sıcaklıklar bu ay 30 derecenin altına inmeyecek. Önümüzdeki hafta da 33 derecenin üzerinde devam edecek. " ifadelerini kullandı.