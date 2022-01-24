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İstanbul’a üçüncü dalga geldi! ALARM

#Kar Yağışı#Istanbul#Kapalı Yollar
İstanbul’a üçüncü dalga geldi ALARM

Karlı ve soğuk hava dalgası, tüm yurdu etkisi altına aldı. İki gündür aralıklarla kar yağışlarının etkili olduğu İstanbul için en kuvvetli aşama bugün. Karadeniz üzerinden İstanbul’a gelen kütleler yoğun kar yağışına sebep oluyor.

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Günlerdir Doğu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz’de etkili olan soğuk hava dalgası etki alanını genişletti. Cuma gecesinden itibaren yurdun batı kesimleri de soğuk ve kar yağışının etkisi altına girdi. İstanbullular dün bembeyaz bir sabaha uyandı. Kar yağışı cumartesi sabahı ve pazar sabahı zaman zaman etkisini artırdı. Bir süre daha etkisini sürdürecek. Tahminlere göre soğuk hava dalgasının en sert günü bugün yaşanacak. Batı Karadeniz açıklarında beklenen siklon, en büyük etkisini İstanbul’da gösterecek. ‘Deniz etkisi kar’ yağışı olarak bilinen DEK’ler, İstanbul’da kendini gösterecek. Karadeniz üzerinden şehre gelecek kütlelerin yoğun kar yağışına sebep olması bekleniyor. Kar yağışının saatlerce sürebileceği tahmini yapıldı.

Soğuk hava dalgasının perşembe gününe kadar İstanbul ve çevresinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yurdun doğu kesimlerinde gelecek hafta sonuna kadar kar yağışı sürecek.

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İstanbul Valiliği’nin Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Boğaz trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı, bugün ve yarın için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; malûl ve engelliler ile hamile olanların izinli sayılacağı, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde de eğitime ara verileceği açıklandı.

ÜNİVERSİTELER TATİL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından“Bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır” ifadelerini kullandı. İstanbul’da tüm üniversiteler de iki gün tatil ilan edildi.Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapılan açıklamada bugünkü uçuşların yüzde 15 oranında azaltılacağı belirtildi.

İSTANBUL-ANKARA YOLU KAPATILDI

İstanbul’a üçüncü dalga geldi ALARM


İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle dün geceden itibaren ulaşıma kapatıldı. Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “İstanbul Ankara TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu, Gerede ile Düzce arasındaki yoğun kar yağışı nedeniyle güvenli trafik akışı sağlanıncaya kadar tüm araç geçişlerine kapatılmıştır” denildi.

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Bolu Valisi Ahmet Ümit sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojiden alınan bilgiye göre bölgede 1950 yılından beri en yoğun kar yağışı yaşandığını belirtti. Vali Ümit, “Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı kapanmış olup, kar ve buz mücadelesi çalışmaları devam etmektedir. Bu nedenle İstanbul-Ankara, Ankara-İstanbul İstikametlerinde yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmektedir” paylaşımını yaptı. Yolda bulunanların çoğu dinlenme istasyonlarında beklemeye alındı. 

HER YERDE ESARET

Soğuk hava ve kar yağışı yurdun kuzey ve doğu bölgelerindeki illerde de etkisini sürdürüyor. Birçok ilde binlerce köy yolu ulaşıma kapandı, nehirler ve göller dondu, hayat durma noktasına geldi.

İstanbul’a üçüncü dalga geldi ALARM


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Diyarbakır-Şanlıurfa yolu, Bahçe-Nurdağı-Gaziantep ve Konya Seydişehir-Antalya Akseki yollarının kapalı olması nedeniyle Diyarbakır Otobüs Terminali’ndeki tüm otobüs seferleri durduruldu. Tokat ve Malatya’da da yolların kapanması nedeniyle çok sayıda otobüs yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan sürücü ile yolcular, öğrenci yurdunda misafir edildi.

Sivas’ta kar yağışı nedeniyle il genelinde köy ve mezralardan oluşan 594 yerleşim yerinin yolu da ulaşıma kapandı. Kentin yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı ve tipi etkili oldu.

Bartın’da ise 3 gün önce başlayan kar yağışı, etkisini aralıklarla sürdürüyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye, bazı yüksek kesimlerde de 2 metreye ulaştı. Kar nedeniyle Bartın genelinde 219 köy yolu ulaşıma kapandı.

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Aksaray’da yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle kenti Nevşehir’e bağlayan karayolu ulaşıma kapandı.

 

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#Kar Yağışı#Istanbul#Kapalı Yollar

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