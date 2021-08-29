İstanbul’a Tiger 3 ayarı

Saat 06.00’dan 14.00’e kadar kapatılacak yollar şöyle: Adnan Menderes Bulvarı gidiş ve gelişler, D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı) girişleri, Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Hal Yolu Güney’den gelip Vatan Caddesi girişleri, Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar, Reşadiye Caddesi Eyüp istikameti Galata Köprüsü girişleri, Ragıpgümüşpala Caddesi Zeytinburnu istikameti Galata Köprü girişleri trafiğe kapatılacaktır.



ALTERNATİF YOLLAR

Alternatif yollar ise şöyle belirtildi: Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, 4. Sahil Kennedy Caddesi, Unkapanı (Atatürk Köprüsü), Haliç Köprüsü, Ragıpgümüşpala Caddesi, Balat Sahil Yolu, Reşadiye Caddesi, Ragıpgümüşpala Caddesi U Dönüşler Unkapanı istikameti.

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