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İstanbul'a taksiyle gelen 8 kaçak göçmen polis tarafından yakalandı

#İstanbul#Polis#Göçmen
İstanbula taksiyle gelen 8 kaçak göçmen polis tarafından yakalandı

Sultangazi'de, polisin kaçak göçmenlere yönelik operasyonları kapsamında 2 taksideki kaçak göçmenler yakalandı. Esentepe Mahallesi'nde gerçekleşen operasyonda ise, polise yakalanmamak için kaçan 4 kaçak göçmen bir apartmana girdi. Öte yandan önceki akşam bina sakinlerinin fark ettiği göçmenler, vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

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Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde Tekirdağ plakalı iki takside çok sayıda kaçak göçmenin olduğunu gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Kısa sürede ihbarın yapıldığı adrese gelen ekipler, sokak arasında bulunan iki taksideki 8 kaçak göçmen ve yanlarına gelen 3 arkadaşını gözaltına aldı.

8 kaçak göçmenin Yunanistan'a geçmek için Erzurum'dan Edirne'ye gittikleri, sınırı geçemeyince de Tekirdağ'da anlaştıkları iki taksi sürücüsü tarafından Sultangazi'ye getirildikleri, kaçak göçmenlerin, taksi ücretinin eksik çıkması üzerine ilçede bulunan arkadaşlarına haber verdiği, yanlarına gelen üç arkadaşının da polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbula taksiyle gelen 8 kaçak göçmen polis tarafından yakalandı

"SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Kaçak göçmenleri getiren taksi sürücüsü, "Çerkezköy'de durağa geldiler. Sıra bizimdi diye aldık getirdik. 9 kişi getirdik. Buraya kadar 400 TL yazdı. 400 TL diğer taksi yazdı. 100 TL'leri eksikti. Bir arkadaşlarına haber verdiler. O da parayı getirdi. Bu sırada polisler geldi. Biz ilk defa getiriyoruz. Ama şehir içi ve şehir dışı götüren taksici arkadaşlar var. Suç olduğunu bilmiyordum. Bilsem getirmezdim" dedi.

"PARAYI ALIRKEN POLİS GELDİ"

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Diğer taksi sürücüsü ise, "Biz Tekirdağ Çerkezköy'den getirdik bunları. Araca binip Sultangazi'ye gideceklerini söylediler. Ne kadar para vereceklerini sordular. Bizde 'taksimetre ne kadar yazarsa o kadar alırız' dedik. Buraya kadar 400 TL yazdı. Ben hayatımda ilk defa geldim buraya. Ben askerden yeni geldim. Bunun suç olduğunu bilmiyordum. Buraya geldik, ödememizi alacaktık. Paraları eksik çıktı. Burada bulunan arkadaşlarını çağırdılar. 3-4 arkadaşı parayı getirdi. Tam parayı tahsil ederken polisler geldi" diye konuştu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis tarafından gözaltına alınan taksi sürücüleri ve 11 kaçak göçmen, polis merkezine götürüldü.

ÇIĞLIK ATIP YARDIM İSTEDİ

Polisin önceki gün gece saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde kaçak göçmenlere yönelik düzenlediği operasyonda hareketli dakikalar yaşandı. Polisin çok sayıda kaçak göçmenin yaşadığı bir binanın zemin katına yaptığı operasyon sırasında bazı göçmenler, yakalanmamak için kaçtı. Bir binaya giren dört kaçak göçmeni gören bina sakini 'hırsız' olduklarını düşünerek, çığlık atarak yardım istedi. Çığlık sesini duyan bina ve sokak sakinleri, bina içerisinde bulunan kaçak göçmenlerden ikisini yaklarken, diğerleri binadan çıkarak kaçmaya çalıştı. Mahalle sakinleri de peşinden koşarak kaçanları yakaladı. Yakalanan kaçak göçmenler, polise teslim edildi. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

 

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#İstanbul#Polis#Göçmen

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