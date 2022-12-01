İstanbul’a taksi müjdesi! 2 bin 125 lüks taksi geliyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından defalarca Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) gündemine taşınan taksi sorunu sonunda çözüme kavuştu. İhtiyaç fazlası 1803 minibüs ile 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi oyçokluğuyla kabul edildi. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, minibüslerin taksiye dönüşümü teklifine olumsuz oy kullandı. İBB’nin hazırladığı 500 engelsiz taksi teklifi ise reddedildi. Yeni karara göre, minibüs ve dolmuştan dönüşen taksilerde güvenlik ile konfor şartlarının üst düzey tutulması karara bağlandı. Taksiler 3 yıl boyunca el değiştiremeyecek. Hizmete girecek yeni taksiler, diğer taksilerle aynı seri plakaya sahip olacak. UKOME’de Temmuz 2021’de yine İBB’nin teklifiyle alınan kararla, ihtiyaç fazlası 750 minibüs ile 250 dolmuş taksiye dönüştürülmüştü. İstanbul’da 5599 minibüs, 443 güzergâhta hizmet veriyordu. İhtiyaç fazlalığı nedeniyle ilk etapta 46 hatta 101 güzergâh düzenlemesi yapıldı. Taksiye dönüştürülen minibüs ve dolmuşlar da böyle ortaya çıkmış oldu.

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YOLCU SEÇEN YANDI

Taksiler, haksız kazanç sağlanması veya yolcu seçilmesi durumunda, izin belgeleri birincide 30 gün, ikincide 180 gün süreyle askıya alınacak. Üçüncüde ise dönüşümden elde edilen haklar iptal edilecek. Yeni taksi şoförlerinde yolcu/güzergâh seçme, kaba davranış, fazla ücret alma konularında cezası olmaması, İBB tarafından belirlenecek kıyafet standardına uyması ve Ulaşım Akademisi eğitimlerinde başarılı olması şartları aranacak.

YÜZDE 30 DAHA PAHALI

Yeni lüks taksiler sarı renkli olacak ve 8 yolcu taşıyacak. Normal taksi tarifesinden yüzde 30 daha pahalı olarak hizmet verecek. Yeni taksiler şu marka ve modellerden oluşacak: “Mercedes Vito ile V-Class, Volkswagen Carevelle, Ford Tourneo Custom ile Transit Custom, Peugeot Expert Traveller, Citroen Jumpy Space ile Jumpy Spacetourer.”