İstanbul'a yağış uyarısı: Yarın hava nasıl olacak? 20 Şubat il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Eskişehir, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Iğdır ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul, Edirne, Kocaeli'de ise sağanak yağış öngörülüyor. İşte, 20 Şubat Türkiye geneli hava durumu raporu.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan değerlendirmelere göre yağışların; gece saatlerinde Hakkâri ile Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara ile Doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

,YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Hakkâri il geneli ile Van'ın güney ilçelerinde, yarın (Perşembe) sabah saatlerine kadar yoğun kar (20 -50 cm) yağışı beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EDİRNE 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Kıyı Ege ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

İZMİR 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KÜTAHYA 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

MANİSA 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 7°C, 19°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 10°C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

HATAY 9°C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA -1°C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sivas çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

KAYSERİ -4°C, 8°C

Parçalı bulutlu

KONYA 0°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

DÜZCE 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

KASTAMONU -1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 0°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 5°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 0°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 5°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimleri ile Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Hakkâri çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yoğun kar (20-50 cm) yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -6°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKÂRİ -5°C, 3°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yoğun olmak üzere kar yağışlı

MALATYA -2°C, 5°C

Parçalı ve bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli

VAN -2°C, 3°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde güney ilçeleri yoğun olmak üzere kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak, Siirt'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu

GAZİANTEP 5°C, 16°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı