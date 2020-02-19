İstanbul'a yağış uyarısı: Yarın hava nasıl olacak? 20 Şubat il il hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre, Marmara Bölgesi'nde yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Hakkari il geneli ile Van'ın güney ilçelerinde ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlere ise çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. İşte, 'yarın hava nasıl olacak? sorusunun yanıtını merak edenler için MGM'den alınan son bilgilere göre, 20 Şubat Perşembe il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Eskişehir, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Iğdır ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul, Edirne, Kocaeli'de ise sağanak yağış öngörülüyor. İşte, 20 Şubat Türkiye geneli hava durumu raporu.
Yapılan değerlendirmelere göre yağışların; gece saatlerinde Hakkâri ile Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara ile Doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
,YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Hakkâri il geneli ile Van'ın güney ilçelerinde, yarın (Perşembe) sabah saatlerine kadar yoğun kar (20 -50 cm) yağışı beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
EDİRNE 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Kıyı Ege ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmurlu
İZMİR 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KÜTAHYA 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmurlu
MANİSA 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 7°C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 10°C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
HATAY 9°C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA -1°C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sivas çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
KAYSERİ -4°C, 8°C
Parçalı bulutlu
KONYA 0°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
DÜZCE 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
KASTAMONU -1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 5°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 5°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimleri ile Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Hakkâri çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yoğun kar (20-50 cm) yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -6°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
HAKKÂRİ -5°C, 3°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde yoğun olmak üzere kar yağışlı
MALATYA -2°C, 5°C
Parçalı ve bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli
VAN -2°C, 3°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde güney ilçeleri yoğun olmak üzere kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak, Siirt'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu
GAZİANTEP 5°C, 16°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ŞANLIURFA 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
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