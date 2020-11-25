İstanbul’a örtü
İstanbul'da sabah erken saatlerden itibaren yoğun sis etkili oldu.
Görüş mesafesinin zaman zaman sıfıra düşmesi nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişine kapatıldı. Yoğun sisin etkili olduğu İstanbul Boğazı'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, zaman zaman tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Araçlar köprü üzerinde güçlükle ilerleyebildi. Beyaz örtüyle kaplanan İstanbul Boğazı’nda oluşan görsel şölen havadan fotoğraflandı. Boğazda etkili olan yoğun sis, 10.30 sıralarında dağıldı.
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