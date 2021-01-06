İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Vatandaşlar açıklamalara odaklandı

Ocak ayına rağmen havaların soğumaması ve yağmurlu havanın yerini güneşli havaya bırakması, vatandaşların hava durumuna yönelik araştırmalarını yoğunlaştırdı. CNN Türk Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli, İstanbul'daki tehlikeye dikkat çekti ve 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusunu da yanıtladı. İşte, o açıklama...

Sürmeli, ihtiyacımız olanın sürekliliği olan yağmur ve kar yağışının olduğunu söylerken, Ocak ayının 15'inden sonra soğuk dalgaların göründüğünü ancak kar yağışı ihtimalinin yüzde 35'lerin üzerine çıkamadığını söyledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Ordu ve Giresun çevreleri ile Tokat'ın doğu ilçelerinde yağmur ve sağanak, Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

İşte CNN Türk Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli'nin açıklamaları:

Bizim ihtiyacımız olan bu dönemde ağır ağır yağan yağmur, sürekliliği olan yağmur ve kar yağışı... İşte onlardan bir tanesini Güney Ege, Batı Akdeniz bugün yaşıyor, cumartesi günü de Marmara muhtemelen yağış olacak.

Ayın 15'inden sonra, Ocak ayının ikinci yarısından sonra soğuk dalgalar görünüyor ama dün ve önceki günkü verilere göre kar ihtimali biraz daha zayıfa düşmüş durumda... Kar olasılığı yüzde 35'lerin üzerine çıkamadı, kar ihtimali yüzde 50'yi bile bulamadı.

6 OCAK 2021 HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevreleri ile Tokat'ın doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.