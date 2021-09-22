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İstanbul’a mont, Karadeniz’e sel uyarısı

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü#İstanbul#Karadeniz
İstanbul’a mont, Karadeniz’e sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da soğuk cephe geçişiyle, sıcaklık 10-12 derece arasında düşecek. Kentteki bazı ilçelerde ise yağmur bekleniyor. Uzmanlar ani hava değişikliği nedeniyle vatandaşların hava durumuna göre giyinmesinde fayda olacağını belirtirken, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Trabzon, Rize, Sinop ve Samsun gibi illerde yaşayan vatandaşların da sel nedeniyle dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.

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Büşra ŞİMŞEK / DHA- Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, İstanbul’da hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiğini ifade ederek, “Marmara ve Karadeniz Bölgesi’ne kadar uzanan bir alçak basınç sistemi var. Rüzgârlar güney yönünden geldiği için hava sıcaklıkları fazla. Nem de fazla olduğu için hissedilen sıcaklıklar 30 derece civarında görünüyor. Havalar soğumaya başlayacak. Marmara Bölgesi’nde havalar serinlemeye başlayacak. Hava sıcaklığı, mevsim normallerinin altına düşecek. Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi’nin kuzey kesimlerinde de hava soğuyacak. Ancak Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde yağış beklemiyoruz” şeklinde konuştu.

2 GÜNE DİKKAT

Sıcaklıkların düşmesiyle kronik rahatsızlığı ve bağışıklık sistemi düşük olan kişilerin dikkat etmesi gerektiği uyarısını yapan Dr. Özdemir, “Sıcaklar Türkiye genelinde daha çok Marmara ve Karadeniz Bölgesi’nde düşecek. Çarşamba gününden (bugünden) itibaren soğuma başlayacak. Perşembe günü de İstanbul için hava sıcaklığı 10 derece kadar düşecek. Hava durumunu takip ederek dışarı çıkmak gerekiyor. Çarşamba ve perşembe günleri Trabzon, Rize, Sinop ve Samsun gibi illerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması lazım. Sel olabilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine ve uyarılarına dikkat etmek lazım. Kışa giriyoruz. Cumartesi gününden itibaren hava mevsim normallerine dönecek. Ancak salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri dikkat edelim. Hava sıcaklıklarında 10 ile 12 derece arasında bir azalma bekliyoruz” diye konuştu.

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#Meteoroloji Genel Müdürlüğü#İstanbul#Karadeniz