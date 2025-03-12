İstanbul'a mart ayında 'yaz' geliyor: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkacak... Meteoroloji ve AKOM gün gün paylaştı

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Geçtiğimiz ay İstanbul dahil yurdun birçok yerinde kar yağışı etkili olmuş ve hava sıcaklıklarında da sert düşüş yaşanmıştı. Bugünlerde ise yurdun batısında mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar görülüyor.

AKOM: PAZAR GÜNÜ 24 DERECE OLACAK

İstanbul'da bugün sabah saatleri için sağanak yağış tahmini yapılırken önümüzdeki günlerde sıcaklıkların zirve yapması bekleniyor. Öyle ki termometreler pazar günü 23 dereceleri gösterecek. İBB AKOM'un tahminlerine göre de pazar günü 24 derece olacak.

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YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun batı kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul ve Balıkesir çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, yurt genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.