İstanbul’a kutup girdabı çökecek: Sıcaklık 10 derece düşecek

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Meteorolojik değerlendirmelere göre önümüzdeki haftadan itibaren soğuk hava dalgası etkisine girmesi öngörülen ve uzun süredir kar yağışı bekleyen İstanbul’a müjdeli haberi İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve uzmanlar verdi. Son yapılan hava tahmini raporlarına göre, İstanbul’un önümüzdeki hafta kuvvetli soğuk hava dalgası etkisine gireceğini bildiren AKOM, 5 Şubat için kar olasılığının yüksek olduğunu açıkladı.

Kar yağışı beklentisiyle ilgili açıklamalarda bulunan meteoroloji mühendisi Adil Tek, “İstanbul’da ayın 5’inden itibaren 6, 7, 8 Şubat tarihlerinde kar olasılığı yüksek. Sadece İstanbul değil Marmara ve ülkenin büyük bölümü kar yağışı etkisinde olacak. Pazartesi gününden itibaren balkanlardan gelen soğuk hava dalgası ile sıcaklıklar 10-12 derece düşecek” dedi.

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KAR BU DEFA ETKİLİ OLACAK

Ülke genelinde soğuk hava dalgasının etkili olacağını belirten Tek, “Kutup girdabı diye adlandırdığımız soğuk havanın, üstümüze çökmesi olacak ve etkisi yaklaşık 10 gün sürecek. Şubatın ilk yarısı soğukların etkisinde olacak. Bu sisteme hazırlıklı olmak gerekiyor” dedi.

Beklenen kar yağışlarının başlamamasıyla ilgili ‘ısı adası’na dikkat çeken Tek, “İstanbul’da şehrin büyüklüğünden dolayı kendi iç enerjisi var. Sıcaklıklar yüksek, ısı adası etkisi oluşuyor. Sistem eğer kuvvetli değilse, Kuzey’den soğuk hava taşımıyorsa ısı adası ve deniz suyu sıcaklıklarından dolayı bu sistem yumuşuyor ama sistemin etkisi İstanbul’u geçip Sakarya’ya doğru gidince kar yağışına dönüşüyor. İstanbul’a kar yağması, deniz suyu sıcaklıkları 8 dereceye düştüğünde daha olasılıklı oluyor” diye konuşarak bu defa kar yağışının etkili olacağını belirtti.