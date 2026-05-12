İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri başladı

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu Riva Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktasında oluşturulan denetim noktasında, hayvan sevklerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, burada yaptığı açıklamada, bu gece itibarıyla İstanbul'a ve Trakya'ya, Anadolu'dan kurban sevklerinin başladığını belirtti.

Anadolu'dan Avrupa Yakası'na ve Trakya'ya geçen kurbanlık hayvanları taşıyan tüm kamyonların kontrol noktasında vize işlemlerini yapmalarının mecburi olduğunu söyleyen Parıldar, "Tarım ve Orman Bakanlığımız İstanbul İl Müdürlüğümüzle, Hayvancılık Genel Müdürlüğü'yle yol kontrollerini yapıyoruz. Hayvanların veteriner sağlık raporlarını, sevk belgelerini, varış noktası olarak nereye sevk aldıklarına dair verileri kontrol ediyoruz. Hem sistemsel hem belge üzerinden kontrol yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Parıldar, veteriner hekimlerin de kamyonlarda bulunan hayvanları sağlık taramasından geçirdiğini kaydederek, şu açıklamada bulundu:

"Avrupa Yakası ve Trakya'nın 2010'dan itibaren şap hastalığından aşılı ari statüsü kazanmış olduğunu da değerlendirelim. Koyun, keçi veba hastalığından korunmuş bölge olarak da statümüzü koruma anlamında bu kontrolleri yerine getiriyoruz. 1 Ocak 2026'dan itibaren Bakanımız İbrahim Yumaklı başkanlığında devrim niteliğinde bir değişiklik yaptık.

Özellikle Trakya bölgesinde bulunan vatandaşlarımızın kurban arzına, taleplerine istinaden bir sistem değişikliğine gittik. Artık yıl boyunca yetiştirici ve besleme amacıyla Avrupa Yakası'na ve Trakya'ya büyükbaş hayvan geçişleri serbest. Belirli şartları taşıyan işletmelerde, belirli şartları taşıyan hayvanların geçişine de müsaade ediyoruz."

Buradan amaçlarının hem Trakya'da ve Avrupa Yakası'nda kurban arz sistemini daha işler bir hale getirmek hem de vatandaşların daha uygun, sağlıklı ve ekonomik kurbanlara erişimini kolaylaştırmak olduğunu söyleyen Parıldar, diğer taraftan da Anadolu'da yetiştiricilik yapan işletmelerin ve yetiştiricilerin de yaptıkları işi sürdürülebilir kılmayı hedeflediklerini dile getirdi.

"12 HAYVAN PAZARI BELEDİYELERE BAĞLI OLARAK HİZMET VERMEYE BAŞLADI"



Suat Parıldar, geçen yıl söz konusu kontrol merkezinde yaklaşık 750 kamyonun kontrolünü gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Bu kontrollerde hayvan taşımaya uygun olmayan, yetkisiz hayvan taşıyan 38 kamyona yasal işlem uyguladık. 20 bini aşkın büyükbaş hayvanın, 26 bini aşkın küçükbaş hayvanın da kontrollerini gerçekleştirdik. Trakya bölgesine ve Avrupa Yakası'na geçişi uygun olmayan 373 büyükbaş, 1151 küçükbaş hayvanla ilgili yasal işlem uyguladık. Bugün itibarıyla da bu kontrollerimiz başladı." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl İstanbul'a yaklaşık 60 bin büyükbaş ve 81 binin üzerinde de küçükbaş hayvan sevkinin gerçekleştiğini söyleyen Parıldar, "2025'te İstanbul'umuzda yaklaşık 80 bin büyükbaş, 94 bin küçükbaş hayvanımız da vatandaşlarımızın kurban vecibelerini yerine getirmeleri hasebiyle kesime tabi tutuldu. Bu yıl da benzer rakamlarda bir kurban kesim işleminin olacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Parıldar, Kurban Hizmetleri Komisyonunun işletmelere ve kesim yerlerine Kurban Bayramı döneminde geçici kurban satış ve kesim yeri belgesi verdiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bu belgeyi verirken de hem o işletmenin, kesim yerinin sağlık ve hijyen açısından uygun olduğuna, hayvan refahını ön planda tuttuğuna, kurban vecibesini yerine getirecek vatandaşlarımızın da hem bireysel ihtiyaçlarını hem de dini vecibelerini yerine getirmeleri için gerekli ortamın bulunup bulunmadığına dair tüm hususları yerinde kontrol ediyor. İstanbul'da geçen yıl bu şekilde 1275 işletme belge almış bulunuyor. 2026'da da aynı rakamlarda işletmenin yer alacağını tahmin ediyoruz."

Kentte 12 hayvan pazarının belediyelere bağlı olarak hizmet vermeye başladığını söyleyen Parıldar, gebe hayvanların, henüz damızlık vasfını yitirmemiş dişi hayvanların, sağlık yönünden problem yaratacağından şüphe duyulan hayvanların da Kurban Bayramı'nda kesimine müsaade edilmediğini belirtti.

Vatandaşlara tavsiyede bulunan Parıldar, "Kurban seçerken muhakkak hayvanın bizim takip sistemimizde aşılama verilerini, sağlık taramalarını, doğum tarihini ve hayvanı tanımlayıcı olarak da kulaklarına takmış olduğumuz küpelerini kontrol etsinler. Muhakkak küpeli hayvan alsınlar ve pasaportlarına baksınlar. Hayvanların sevk işlemi yapılırken veteriner hekimler tarafından muayenesi yapılarak verilen veteriner sağlık raporlarını da yine kontrol etsinler." diye konuştu.

Parıldar, kurbanlık büyükbaş hayvanların 2 yaşını, küçükbaş hayvanların da 1 yaşını doldurmaları gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarım Cebimde uygulamasında hayvansal üretim sekmesini kullanarak hayvanın kulak küpesini girdiğiniz takdirde hayvanın hem cinsini ve ırkını, doğum tarihini görebiliyorsunuz hem de bütün aşılama bilgilerine erişebiliyorsunuz. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak 7 gün 24 saat bayram süresince ve bayramdan sonra da tüm vatandaşlarımıza güvenilir bir kurban dönemi geçirmeleri adına, sağlıklı hayvanlarla kurban vecibelerini yerine getirmeleri açısından son derece titiz bir şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz."