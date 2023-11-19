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İstanbul’a kış geldi

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#İstanbul#Yağış#İBB
İstanbul’a kış geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2023 07:00

İstanbul’da önceki gece saatlerinden itibaren başlayan yoğun yağış kentin birçok noktasında sabah saatlerinden itibaren etkili oldu. En fazla yağış Beykoz, Ümraniye, Sarıyer ve Şişli’ye düştü. Yoğun yağış gün boyu devam etti. Öğle saatlerinden itibaren lodosun karayele dönmesi ile birlikte hava sıcaklığında 4 ile 6 derece arasında düşme oldu.

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İBB ekipleri de yoğun yağış nedeniyle alarma geçti. İl genelinde 5.045 personel, 2.104 araç ve iş makineleri görev yaptı. Hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatları seferlerinde aksamalar yaşandı.

İstanbul’a kış geldi

Gece saatlerinde ise Sarıyer açıklarında demirleyen bir geminin personelini hastaneye götürmek için kıyı emniyetine bağlı ekipler zorlu bir operasyon gerçekleştirdi. Kolu kırıldığı öğrenilen personel Bayram Göl karaya çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan Çanakkale, Balıkesir, Kocaeli ve Bursa Uludağ’a yılın ilk karı dün gece saatlerinde düştü.

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#İstanbul#Yağış#İBB

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