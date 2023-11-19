İstanbul’a kış geldi

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İBB ekipleri de yoğun yağış nedeniyle alarma geçti. İl genelinde 5.045 personel, 2.104 araç ve iş makineleri görev yaptı. Hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatları seferlerinde aksamalar yaşandı.

Gece saatlerinde ise Sarıyer açıklarında demirleyen bir geminin personelini hastaneye götürmek için kıyı emniyetine bağlı ekipler zorlu bir operasyon gerçekleştirdi. Kolu kırıldığı öğrenilen personel Bayram Göl karaya çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan Çanakkale, Balıkesir, Kocaeli ve Bursa Uludağ’a yılın ilk karı dün gece saatlerinde düştü.