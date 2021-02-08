İstanbul'a kar yağışı ne zaman? İşte Meteoroloji'den gelen son bilgiler

Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre İstanbul'a kar yağışı geri dönüyor. Hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren 10 derece düşmesi bekleniyor. Orta ve uzun vadeli hava durumu raporunda 14 Şubat pazar günü İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin tamamı kar yağışlı görünüyor. İşte Meteoroloji'nin son hava durumu raporu...

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre mevsim normallerinin üzerinde giden sıcaklıklar cuma gününden itibaren 10 derece düşecek. Yurt genelinde büyük oranda etkili olacak soğuk havanın kar yağışını da beraberinde getireceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin 'Orta ve uzun vadeli' tahmin haritasında göre İstanbul'a 14 Şubat pazar günü kar yağışı geri dönüyor. Kar yağışının İstanbul ile birlikte Marmara'nın tamamı ile İç Anadolu Bölgesi'nde de etkili olacak.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının Cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği, Cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarına, yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor" denildi.