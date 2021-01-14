İstanbul'a kar yağacak mı? 'Son yıllarda gördüğüm en güzel tahmin haritası' deyip paylaştı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılara göre, bugün Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, gece saatlerine kadar Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında (Andırın), bu gece saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin güneyinde beklenen kar yağışının da yarın öğle saatlerine kadar Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

'SON YILLARDA GÖRDÜĞÜM EN GÜZEL TAHMİN HARİTASI' DEYİP PAYLAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Müdürü Ahmet Uçar da Twitter hesabından 'ne zaman kar yağacak' sorusuna yanıt verdi.

Uçar'ın açıklamaları şöyle:

Kar tahminleri konusunda özellikle İstanbul için yapılan tahminlerde gördüğüm kadarıyla sosyal medyada bilgi kirliliği var. Kendi tahminlerimi paylaşmak istiyorum.

İstanbul'da bugün sabah saatleri itibarıyla meydana gelen hafif yağmurlar öğleye kesiliyor bugün yarın sabaha kadar kar da yağmur da yok. İstanbul'da yarın sabah saatlerinde başlayacak yağmurun hemen ardından karla karışık yağmur ve kar şekline döneceği ve öğleye kadar devam edeceği, öğleyin yağmura dönerek kesileceği tahmin ediliyor. sabah saatleri yağış anında yerde örtü yapabilir fakat öğleden sonra erir. İstanbul'da Cuma öğleden Cumartesi öğleye kadar yağış beklenmiyor. Çok bulutlu ve kapalı bir hava olacak. öğleden sonra yağmur şeklinde başlayacak yağış, kentin iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülebilecek.

İstanbul'da Cumartesi öğleden sonra başlayacak yağmur ve karla karışık yağmurun pazar sabahı il genelinde yoğun kar yağışı şekline döneceği ve gün boyu devam edeceği tahmin ediliyor. Kanaatime göre Marmara kıyılarında 5-10 cm, diğer yerlerde 10-20 cm kar yağabilir. Kar yağışı etkisini azaltarak hafif hafif pazartesi günü de devam eder ve akşam kesilerek yerini aşırı soğuk bir hava ve dona terk eder.

Son yıllarda gördüğüm en güzel 500 mb tahmin haritası Gelen hava kütlesi polar değil kutupsal diyebileceğimiz bir yükseklik ve sıcaklığı sahip 522 dam yükseklik ve -41 derecelik sıcaklık değeri İstanbul ve Marmara üzerinde.

Kısaca Ankara tahminlerimizi de değerlendirirsek, Bugün öğleden sonra çok bulutlu ve aralıklarla hafif yağmur, yüksek rakımlarda karla karışık yağmur tahmin ediliyor. Ankara'da yarın sabah saatlerinde kar yağışının başlaması ve zaman zaman kuvvetlenerek öğleden sonraya kadar yağması bekleniyor Ankara'da yerde 5 cm kadar örtü yapması mümkün görünüyor. Ankara'da Cumartesi günü yağış beklenmiyor. Hava çok bulutlu ve kapalı olacak. Pazar gününün ilk saatlerinde başlayacak kar yağışının sabah saatlerinden sonra etkisini kaybederek kesileceği tahmin ediliyor. Bu sistemden de Ankara Pazar günü 3-5 cm arasında bir kar yağışı alabilir.

METEOROLOJİ'DEN BURSA'YA 'KAR' UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa'da gece saatlerinde başlaması beklenen kuvvetli kar yağışının yarın öğle saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın güneyinde beklenen kar yağışının, yarın öğle saatlerine kadar Bursa, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

DOĞU'DA 4 İL İÇİN ÇIĞ UYARISI YAPILDI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu olması, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yağışların Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yer yer buzlanma ve don olayının beklendiği bölgede ulaşımda aksamalar olabileceğinden dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Van Gölü'nde havanın çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması, rüzgarın güney ve güneydoğuda saate 60 kilometre kuvvetinde esmesi öngörülüyor.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar Muş'ta sıfırın altında 4, Bitlis'te 0, Van'da 2 ve Hakkari'de 1 derece olacak.

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı bölgede rüzgarın genellikle güneyli yönlerden saatte 50-70 kilometre, yüksek kesimlerde kısa süreli saate 90-120 kilometre kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi için beklenen karla karışık yağmur ve kar yağışlarının kuvvetli olması nedeniyle ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma, don ve görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklar ile eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

MUŞ'TA KAR YAĞIŞI

Muş'ta etkili olan kar nedeniyle 15 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, AA muhabirine, ilde sabah saatlerinden itibaren kar yağışının aralıklarla etkili olduğunu söyledi.

Yüksek kesimlerde bulunan 15 köy yolunda ulaşımın sağlanamadığını belirten Yentür, "Ekiplerimiz kar yağışının durmasıyla birlikte harekete geçecek ve kısa sürede köylerimize ulaşımı sağlayacaklar." diye konuştu.