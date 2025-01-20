İstanbul'a kar yağacak mı? Orhan Şen hava durumu tahminini paylaştı

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamaları şöyle:

Güneş biraz daha devam edecek. Yarın akşam saatlerinde Güney Ege bölgede yağış geliyor. Yağış çarşamba günü İstanbul'u da kapsayacak. Batı bölgelerinde 2 gün sürecek. Doğu Anadolu'da 2 gün yağış yok. Kar yağışı da yok. Sıcaklıklar düşmeye başlayacak Doğu'da. Batıda sıcaklıklar 2-3 derece yukarıda. Anadolu'da Türkiye üzerinde yüksek basınç devam ediyor. Gece saatlerinde bu basınç don olayını getiriyor. Sabah saatlerinde İstanbul da bile görebilirsiniz. Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ olayları var.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?



Batıda kar beklemiyoruz ama doğuda kar yağışı sürecek. Bu ayda İstanbul'da kar gözükmüyor. Şubat ayına bakacağız.