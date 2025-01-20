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İstanbul'a kar yağacak mı? Orhan Şen hava durumu tahminini paylaştı

Güncelleme Tarihi:

#Orhan Şen#Kar#Meteoroloji
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 10:58

Yurt genelinde süren yağışlı havalar yerini güneşe bırakıyor. Peki İstanbul'da önümüzdeki haftalarda kar yağacak mı? CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yurt genelinde beklenen hava durumu tahminini paylaştı.

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamaları şöyle:

Güneş biraz daha devam edecek. Yarın akşam saatlerinde Güney Ege bölgede yağış geliyor. Yağış çarşamba günü İstanbul'u da kapsayacak. Batı bölgelerinde 2 gün sürecek. Doğu Anadolu'da 2 gün yağış yok. Kar yağışı da yok. Sıcaklıklar düşmeye başlayacak Doğu'da. Batıda sıcaklıklar 2-3 derece yukarıda. Anadolu'da Türkiye üzerinde yüksek basınç devam ediyor. Gece saatlerinde bu basınç don olayını getiriyor. Sabah saatlerinde İstanbul da bile görebilirsiniz. Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ olayları var.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Batıda kar beklemiyoruz ama doğuda kar yağışı sürecek. Bu ayda İstanbul'da kar gözükmüyor. Şubat ayına bakacağız.

İstanbula kar yağacak mı Orhan Şen hava durumu tahminini paylaştı

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#Orhan Şen#Kar#Meteoroloji

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