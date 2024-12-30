İstanbul'a kar yağacak mı? Orhan Şen 3 kritik tarihe dikkat çekti: 'Ocak ayı yağışların ayı olacak'

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Yurt genelinde devam eden yağışlar, yıl başının ilk günlerinde etkisini göstermeyecek. Hafta sonuna doğru ise batıda kar yağışı etkisini hissettirecek.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarıları şöyle;

Bugün İstanbul'da pek yağmur yok. Kuzey ilçelerde hafif bir yağış olursa olur. Hatta Batı bölgelerinde yağış ihtimali yok. İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Karadeniz kıyılarında yağmur şeklinde. Karadeniz'in iç kısımlarında, Ankara'nın kuzeyinde karla karşılık yağmur görülebilir.

Marmara Denizi'nde ulaşım engeli gelmez. Yarına baktığımızda Türkiye'de yağış yok. 2025'in yağışında yağış yok. Sıcaklıklar ortalama değerlerde. Hafta sonuna doğru sıcaklıklar biraz artacak.

KAR YAĞACAK MI?



2 sene önceki gibi kar yağışı zor gelir ama belli olmaz. La Nina yılıydı bu sene ama çok kuvvetli değildi. Kasım ayından itibaren yaptığımız yayınlarda Ocak ayının 2. haftasına doğru kar yağışı artabilir diyorduk. Ayın 5'i gibi Türkiye'nin Batı bölgelerinde kar yağışı görülecek. Ayın 9'u gibi de bir sistem gelebilir. Türkiye'nin Batı bölgelerinde yağış yapabilir.

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3 KRİTİK TARİH

Ayın 5'i ve 9'u gibi bu tarihlerde kar yağışı olabilir. İstanbul da buna dahil. Tabii atmosferdeki olay çok şeyin altında. Eğer değişiklik olmazsa bu kar yağacaktır. Şiddetini şimdiden kestirmek mümkün değil.

Ocak ayı genellikle yağışların olacağı bir ay olacak. Ama yağışlar düşeceği için Marmara'nın yüksekliklerinde kar yağışları görürüz. Hatta Sömestr tatilinin olduğu civarlarda da Türkiye'de kar yağışı görülecektir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Yalova, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Afyonkarahisar, Düzce, Zonguldak, Bartın, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize ve Malatya çevreleri ile Ankara'nın güneyi, Konya'nın kuzeyi, Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Elazığ'ın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Kocaeli, Yalova, Sakarya, Denizli, Amasya, Tokat, Trabzon ve Rize çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Akdeniz ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) olarak eseceği beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.