İstanbul'a kar yağacak mı? MGM 21 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri
Meteoroloji 21 Ocak hava durumu tahminlerini açıkladı. Yurt genelinde soğuk ve yağışlı havalar devam ederken MGM'den Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevreleri için kar ve karla karşılık yağmur uyarısı geldi. İstanbul'da duran kar yağışı sonrası yeni yağış olasılıklarına gözler çevrildi. Yapılan son tahminlere göre Marmara'da pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor. İşte, MGM 21 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
Günlük hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Son değerlendirmelere göre, ülkemizin doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
EDİRNE -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 3°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -6°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 0°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA -11°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA 2°C, 13°C
Az bulutlu
ANTALYA 4°C, 16°C
Az bulutlu
HATAY -2°C, 12°C
Az bulutlu
ISPARTA -4°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA -7°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -8°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA -6°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS -14°C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyılarında hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU -5°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE -4°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -7°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyılarında hafif, iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA -7°C, 6°C
Parçalı bulutlu
RİZE -1°C, 8°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 2°C, 11°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM -15°C, -7°C
Parçalı ve çok bulutlu
HAKKÂRİ -10°C, -6°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
KARS -18°C, -7°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -12°C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR -3°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP -5°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT -5°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı
ŞANLIURFA -3°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
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