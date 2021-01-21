İstanbul'a kar yağacak mı? MGM 21 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri

Günlük hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Son değerlendirmelere göre, ülkemizin doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE -1°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 3°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ -2°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 2°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -6°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 0°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA -11°C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 2°C, 13°C

Az bulutlu

ANTALYA 4°C, 16°C

Az bulutlu

HATAY -2°C, 12°C

Az bulutlu

ISPARTA -4°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -7°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -8°C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA -6°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS -14°C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyılarında hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU -5°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE -4°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -7°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 0°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyılarında hafif, iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA -7°C, 6°C

Parçalı bulutlu

RİZE -1°C, 8°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 2°C, 11°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -15°C, -7°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKÂRİ -10°C, -6°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

KARS -18°C, -7°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -12°C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP -5°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT -5°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı

ŞANLIURFA -3°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu