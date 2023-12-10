İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi... Cuma gününden sonrasına dikkat!

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Yurdun birçok noktası sağanağa teslim oldu ve heyelanlar görüldü. Yağışlarla birlikte sıcaklıklar da düştü. Etkili olan bu soğuk hava kar yağışının habercisi miydi? İstanbullular kente ne zaman kar yağacağını merak ediyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumu tahminini paylaşarak kar yağışı için tarih verdi. Şen'in açıklamasına göre yakın zamanda kar beklenmiyor.

Prof. Dr. Orhan Şen, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Batı bölgelerinde yağış çekildi. Bugün güneş açsa da hava soğuk, hala üşüyoruz. Zonguldak civarında önemli yağışlar olabilir diye uyarmıştık.. Heyelan meydana geldi. Şu anda hava açık, sıcaklık 11 derece civarında, yarın 12 derece civarında olacak. Cuma gününe kadar yapış olmayacak. Bu gece ve yarın Antalya, Mersin Muğla arasında sahil kesiminde sağanak olacak. Doğu’da kar var, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde var. Önümüzdeki cuma gününe kadar Marmara’da yağmur yok. Ege ve İç Anadolu’da da yok. Yağmursuz bir haftaya giriyoruz. Lodos etkisini kuvvetlendirecek. Düzensiz bir hava devam ediyor Türkiye’de.

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CUMA GÜNÜNDEN SONRASINA DİKKAT: SICAKLIKLARDA SERT DÜŞÜŞ

İstanbul’a kar gelmiyor. gelen sistemler Akdeniz üzerinden geldiği için kar değil yağmur yapıyor. Cuma gününe kadar sıcaklık 12-13 derece, cuma günü de 18 dereceye kadar çıkacak İstanbul’da. Lodos da gelecek ama kuzeye dönüyor rüzgar ve sıcaklıklar süratli şekilde düşecek. Türkiye genelinde 8-9 derecek düşecek sıcaklık. Cumartesi Pazar gününden itibaren Türkiye’ye kar gelecek ama İstanbul’a gelmeyecek .İç Anadolu, İç Ege, Marmara güneyi ve doğusunda, Doğu Anadolu’da kuvvetli kar yağışı görülecek. Ulaşımda etkisi olur. İç Anadolu, Trakya ve Ege’de sis meydana gelecek. Ulaşımda etkisi olabilir.

Nemden dolayı da biraz daha üşüyoruz. Yağışsız geçecek bir Türkiye olacak. Cuma gününden sonra hızlı düşüş var. İç Anadolu’da kar yağışı olacak.

BU AY KAR GÖRÜNMÜYOR

Kar yağışı yumuşak havalarda fazla olur. Anadolu'da çok fazla kar yağabilir. İstanbul’a kar ne zaman gelecek? Şöyle baktığımızda bu ay kar görünmüyor. Yeni yılda yağar. İstanbul’a muhakkak kar yağar.

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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji verilerine göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, ilk saatlerde Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Ordu çevreleri, öğle saatlerinden sonra Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Muğla ili ile Antalya'nın batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile gece saatlerinde Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

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HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğusunda normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu, Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların gece saatlerinde Muğla ili ile Antalya'nın batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek su baskını, ulaşımda aksamalar, vb olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Batı Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.