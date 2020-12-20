İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den uyarı geldi! 20 Aralık il il hava durumu

MGM hava durumu raporu son gelişmeler ile takip ediliyor. Hava sıcaklığında yaşanan düşüşün ardından Bayburt kent merkezinde gece saatlerinde soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Lapa lapa yağan kar Bayburt’u beyaza bürürken, yüksek kesimlerde tipi de etkili oldu. Türkiye'de kışın en çetin geçtiği illerden biri olan Bayburt'ta, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan cadde ve sokaklar karla kaplandı. Yapılan son tahminlere göre, pazar günü Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT'TA KAR YAĞIŞI

Bayburt'ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yağış, kentin yüksek kesimlerinde etkisini daha fazla gösterirken, kar kalındığı bazı yerlerde 15 santimetreye kadar ulaştı.

Bayburt Belediyesi ekipleri gece saatlerinde karla mücadele ve buzlanma ihtimali olan yollarda tuzlama çalışmasına başladı.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, İstanbul için herhangi bir kar yağışı uyarısı görülmüyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Sinop çevreleri ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Kastamonu’nun kuzey ilçeleri, Ağrı’nın doğu kesimleri ile Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurlu

KIRKLARELİ 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurlu

KOCAELİ 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 4°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 6°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 7°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA 11°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 7°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ISPARTA -1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile beraber buzlanma ve don hadiseleri bekleniyor.

ANKARA -1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 0°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS -5°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU -1°C, 9°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 1°C, 9°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu

SİNOP 9°C, 13°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 11°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur iç kesimlerinin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜMÜŞHANE -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı.

SAMSUN 8°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON 9°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Iğdır, Van, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı’nın doğu kesimleri ve Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile beraber buzlanma ve don hadiseleri bekleniyor.

ERZURUM -8°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu ilçeleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -8°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

MALATYA -1°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu, sisli

GAZİANTEP 3°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT 3°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, sisli

ŞANLIURFA 6°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu