İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji duyurdu! İşte 14 Aralık MGM il il hava durumu tahminleri!

14 Aralık hava durumu tahminleri son dakika değerlendirmeler ile açıklandı. Erzincan'da, yoğun kar yağışı etkili olurken olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndan yapılan son tahminlere göre ise Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinin yüksekleri ve Akdeniz'in toroslar mevkisinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

ERZİNCAN'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Erzincan'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kentte yüksek kesimlerde bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle Refahiye'de 5, Kemaliye ilçesinde 1 olmak üzere toplam 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürdürdüğü bildirildi.

HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kastamonu, Erzurum, Muş ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinin yüksekleri ve Akdeniz'in toroslar mevkisinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Güney Ege, Akdeniz, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir’in batısı ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyılarında yer yer çok kuvvetli, Mersin ve Antalya çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

MARMARA

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 11°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE 7°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 11°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 15°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir çevrelerinde kuvvetli, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DENİZLİ 11°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 17°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 8°C, 12°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bölge genelinde yerel olarak kuvvetli, Antalya ve Mersin çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor. Torosların yüksek kesimlerinde yağışların karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına olarak (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 16°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 12°C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

HATAY 11°C, 14°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 15°C, 16°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olmak üzere şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (50-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA 8°C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR 7°C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KONYA 8°C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

YOZGAT 4°C, 10°C

Çok bulutlu yarın aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölgenin batısı ile Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 6°C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DÜZCE 12°C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KASTAMONU 2°C, 12°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

ZONGULDAK 14°C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Trabzon ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına olarak (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA 5°C, 15°C

Çok bulutlu, yarın yağmurlu

ÇORUM 5°C, 14°C

Çok bulutlu, yarın yağmurlu

SAMSUN 12°C, 17°C

Çok bulutlu

TRABZON 15°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Erzurum, Muş ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -1°C, 6°C

Çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

KARS -5°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu ve sisli

MALATYA 3°C, 8°C

Çok bulutlu, yağmurlu

VAN 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 12°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

GAZİANTEP 6°C, 10°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

SİİRT 5°C, 11°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 8°C, 14°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı