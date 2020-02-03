İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji beklenen tarihi duyurdu
Yeni haftada Türkiye'nin bazı bölgeleri için kar yağışı uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul'da yaşayan vatandaşların uzun süredir beklediği haberi verdi. 5 günlük hava durumu raporunu yayınlayan Meteoroloji, İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusunun yanıtını araştıranlar için kesin tarihi duyurdu. MGM'nin yaptığı son hava durumu değerlendirmelerine göre kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde de hava sıcaklığı düşecek. İşte, İstanbul'da beklenen kar yağışı için verilen o tarih...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi İstanbul’da da bu hafta kar bekleniyor. 5 günlük hava durumu değerlendirmesine göre 6 Şubat Perşembe günü İstanbul'da hava sıcaklığı en düşük 2 derece olacak. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında merak edilenler.
METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN TARİH VERDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Türkiye’nin iç ve batı bölgelerinde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıları, Çarşamba gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.
Verilerek göre, İstanbul’da Çarşamba günü kuzeyden esen rüzgarla hava soğurken, gece saatlerinde karla karışık yağış bekleniyor. Perşembe sabahından itibaren de kar yağışının etkisini arttıracağı tahmin ediliyor. Kar yağışının hafta sonu da sürmesi bekleniyor.
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