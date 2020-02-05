İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bu hafta kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; İstanbul için öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Açıklamada su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması için uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul’da kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre İstanbul'da 6 Şubat Perşembe ve 7 Şubat Cuma günleri kar yağması bekleniyor.

Son tahminlere göre İstanbul’da bugün yağmurlu olması beklenen havanın, perşembe ve cuma günü kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.