Ä°stanbul'a kar geliyor... Prof. Dr. Åžen'den uyarÄ±: YalancÄ± bahar bitiyor, haftaya donacaÄŸÄ±z

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Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Afet Ä°ÅŸleri Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± AKOMâ€™un haftalÄ±k hava tahmin raporuna gÃ¶re, hafta sonuna kadar Ä±lÄ±man hava ÅŸartlarÄ± devam edecek. Kent genelinde 3 Åžubat Pazartesiâ€™den itibaren Sibirya kÃ¶kenli soÄŸuk hava dalgasÄ±nÄ±n etkisine girecek. 5 Åžubat Ã‡arÅŸamba ve 6 Åžubat PerÅŸembe gÃ¼nleri kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklendiÄŸi kent genelinde Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ 1-5 santim aralÄ±ÄŸÄ±nda, PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ ise 10 ila 20 santimetreye kadar kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± gÃ¶rÃ¼lebilir. SÄ±caklÄ±klarÄ±n hÄ±zla dÃ¼ÅŸmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarÄ± yaÅŸanabileceÄŸi tahmin ediliyor.

PERÅžEMBE GÃœNÃœ KAR YAÄžIÅžI YOÄžUNLAÅžABÄ°LÄ°R

Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼nden itibaren sÄ±caklÄ±klarÄ±n 0 derecenin altÄ±na dÃ¼ÅŸmesi bekleniyor. AKOMâ€™un deÄŸerlendirmelerine gÃ¶re: 5 Åžubat Ã‡arÅŸamba: Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸlayabilir, sÄ±caklÄ±k 0Câ€™ye kadar dÃ¼ÅŸecek. 1-3 cm kar yaÄŸabilir. 6 Åžubat PerÅŸembe: SÄ±caklÄ±klar sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda seyredebilir. 10 ila 20 santimetre kar Ã¶rtÃ¼sÃ¼ oluÅŸabilir. 7 Åžubat Cuma: SÄ±caklÄ±klar 1-5 derece arasÄ±nda seyredebilir, buzlanma ve don riski artacak.

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VATANDAÅžLARA UYARI: BUZLANMA VE DON TEHLÄ°KESÄ°

AKOM, Pazartesi itibarÄ±yla Ä°stanbulâ€™da buzlanma ve don olaylarÄ±na karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ± uyardÄ±. Ã–zellikle sabah ve gece saatlerinde sis, kÄ±raÄŸÄ± ve buzlanma riski artacak. UlaÅŸÄ±mda aksaklÄ±klarÄ±n yaÅŸanabileceÄŸi belirtilirken, yetkililer zorunlu olmadÄ±kÃ§a Ã¶zel araÃ§ kullanÄ±lmamasÄ±nÄ± Ã¶neriyor. Åžehir genelinde sÄ±caklÄ±klarÄ±n 2 Åžubatâ€™tan itibaren mevsim normallerinin altÄ±na dÃ¼ÅŸeceÄŸi ve 3-10 Åžubat arasÄ±nda bu ÅŸekilde devam edeceÄŸi tahmin ediliyor.

PROF. DR. ORHAN ÅžEN: YALANCI BAHAR BÄ°TÄ°YOR

CNN TÃœRK Meteroroloji DanÄ±ÅŸmanÄ± Prof. Dr. Orhan Åžen, canlÄ± yayÄ±nda ÅŸu uyarÄ±larda bulundu:

"KuraklÄ±ÄŸÄ± biz ikiye ayÄ±rÄ±rÄ±z. Bir yaz kuraklÄ±ÄŸÄ± bir de kÄ±ÅŸ kuraklÄ±ÄŸÄ±. Bu sene kÄ±ÅŸ kuraklÄ±ÄŸÄ± Ã§ekiyoruz. Bu Ã§ok tehlikeli. Bir bÃ¶lgeye yaÄŸan yaÄŸmurun Ã§oÄŸu kÄ±ÅŸÄ±n yaÄŸar. EÄŸer kÄ±ÅŸ da kuraklÄ±k olursa o zaman sizin birikiminiz azalacak demek. DolayÄ±sÄ±yla kÄ±ÅŸ kuraklÄ±ÄŸÄ±mÄ±z devam ediyor. 16-17 dereceye Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ sÄ±caklÄ±klar vardÄ± Ä°stanbul'da. Ä°stanbul'un barajlarÄ± Ã¶yle Ã§ok dolu deÄŸil. 15-20 senedeki Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviye barajlarda. DÃ¼nyada da Ocak ayÄ± ÅŸimdiye kadar yaÅŸanmÄ±ÅŸ en sÄ±cak Ocak ayÄ± olmaya namzet. BÃ¼yÃ¼k ihtimalle de Ã¶yle oldu. Ä°nsan biraz tedirgin oluyor, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinden dolayÄ±. IsÄ± adasÄ± etkisinden dolayÄ± mÄ±, gÃ¶kdelenlerden dolayÄ± mÄ± Ä°stanbul'da yaÄŸÄ±ÅŸ biraz pas geÃ§iyor.Â

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Son 2-3 senedir kÃ¼resel Ä±sÄ±nma kendini belirgin olarak gÃ¶steriyor. La Nina'ya gÃ¼veniyorduk. La Nina da Ã§ok zayÄ±f geÃ§ti bu sene. La NinalÄ± yÄ±llarda yaÄŸÄ±ÅŸ bol olur, olmadÄ±.Â

YalancÄ± baharÄ± artÄ±k bitiriyoruz. SalÄ± gÃ¼nden kuzeyden bir soÄŸuk hava geliyor. Bize Sibirya Ã¼zerinden gelen hava kÃ¼tleleri daha etkili oluyor. Daha kuvvetli, etkili oluyor. Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda esas dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ SalÄ± gÃ¼nÃ¼. SalÄ± ve Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Ä°stanbul'da sÄ±caklÄ±k 5 dereceye kadar dÃ¼ÅŸebilir.

"Ä°STANBUL'DA SICAKLIK 10 DERECE DÃœÅžECEK"

En son baktÄ±ÄŸÄ±m deÄŸerlere gÃ¶re Ã‡arÅŸamba ve PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Ä°stanbul'da kar gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. Yerde tutar mÄ±? Tutar gibi geliyor. Gece sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± da 2 dereceye kadar dÃ¼ÅŸecek. Ã–zellikle Anadolu YakasÄ±'nda Ã¶nce baÅŸlayacak Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼, perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ de devam edecek. AyÄ±n 7'sine kadar sÃ¼rebilir.

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TÃ¼rkiye'yi etkisi altÄ±na alacak bu soÄŸuk hava ayÄ±n 11-12'sine kadar devam edecek. Anadolu'da da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± var. Ankara'ya da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± geliyor. Ä°stanbul'da sÄ±caklÄ±k 10 derece dÃ¼ÅŸecek."