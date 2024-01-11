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İstanbul için saat verildi: Kar geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: İki gün boyunca etkili olacak

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#Kar#İstanbul#Meteoroloji
İstanbul için saat verildi: Kar geliyor Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: İki gün boyunca etkili olacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2024 10:40

İstanbul, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kent genelinde kar yağışı için bu hafta sonu işaret edilmişti. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yeni tahminde bulunarak İstanbul için gün ve saat verdi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

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İstanbul'un batısında ve doğusunda kar yağışı etkili olurken megakentte ise sadece bazı bölgelerde kısa süreli kar yağışı görüldü. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışı için yarını işaret ederek saat verdi.

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün Doğu Anadolu'da ve İç Anadolu'nun doğusunda kar var. Güney Doğu'da yağmur kuvvetli. Diğer bölgelerde yağış yok. Sıcaklıkta değişim yok soğuklar devam ediyor.

CUMA VE CUMARTESİ ETKİLİ OLACAK

Yarın Cuma öğleden sonra İstanbul karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı. Cumartesi de İstanbul'da hafif kar yağışı görülecek.

7 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Van, Şırnak için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi.

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İstanbul için saat verildi: Kar geliyor Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: İki gün boyunca etkili olacak

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Yozgat, Kayseri, Niğde, Karaman, Sinop ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevreleri, Van'ın güneyi ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İstanbul için saat verildi: Kar geliyor Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: İki gün boyunca etkili olacak

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

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RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Güneydoğu Anadolu, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevreleri, Van'ın güneyi ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, su baskını buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

 

 

 

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#Kar#İstanbul#Meteoroloji

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