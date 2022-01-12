İstanbul’a kar geliyor

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Yavuz yaptığı açıklamada:

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Ülke genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede, yani 6 ile 12 derece arasında azalıyor. Genel olarak tabloyu değerlendirdiğimizde Marmara’nın güney ve doğusunda, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Batı Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, buralarda bugün (çarşamba) kuvvetli yağış bekleniyor.

KAR AKŞAM GÖRÜLECEK

Marmara Bölgesi’nde poyraz 50 ila 80 kilometre hızla esecek. Beklenen yağışlar Marmara’da yağmur şeklinde başlıyor, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmura dönüyor, akşam saatlerinde ise kar yağışı olacak. Dolayısıyla İstanbul güne yağmurla uyanacak. Öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur, gece saatlerinde kar başlayacak.

SOĞUK 1 HAFTA SÜRECEK

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Yarın sabah hafif kar yağışları görülecek. Batı Karadeniz’de de kar yağışı olacak. Akdeniz kıyılarında kuvvetli gök gürültülü sağanak görülecek. Başkentte bugün karla karışık yağmur, gece kar yağışı, perşembe de kar olacak. Yağışlar cumartesiye, soğuk hava önümüzdeki hafta başına kadar devam edecek.”