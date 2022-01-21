İstanbul’a İzlanda kışı geliyor

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İstanbul’da iki gündür yüzünü gösteren güneş, yerini kar yağışı ve soğuk havaya bırakıyor. Megakentin, bugünden itibaren İzlanda alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre bu sabah karla karışık yağmur başlayacak ve hava sıcaklığı en düşük 6 en yüksek 10 derece olacak. Şehrin büyük bölümünde kuvvetli yağmur, akşam saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile’de karla karışık yağmur, gece yarısı itibarıyla da kentin tümünde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yarın, pazar, pazartesi ve salı günü İstanbul’da kar yağışı görülecek. Yarın hava en düşük 0, en yüksek 3 derece olacak. Pazar günü en düşük eksi 1, en yüksek 3, pazartesi en düşük eksi 2, en yüksek 2, salı günü ise en düşük eksi 2, en yüksek 1 derece görülecek. İstanbul semalarının eksi 45 dereceye kadar soğuyacağını ve şehrin tümünün karla kaplanacağını belirten uzmanlar, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, şehrin büyük bölümünde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği de değerlendiriliyor. Karayolları, AKOM ve ilçe belediyesi ekipleri de tedbirlerini arttırdı.Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul’da bugün normal eğitim yapan okullarda ve ikili eğitim yapan okullarda sabah öğrenim gören öğrenciler saat 10.00’da, öğlenciler ise 14.00’den sonra yarıyıl tatiline başlayacak.