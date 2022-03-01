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İstanbul'a inen Rus uçağının bekleyişi sürüyor

#Uçak#Rus#İstanbul Havalimanı
İstanbula inen Rus uçağının bekleyişi sürüyor

Yunan hava sahasına kabul edilmediği için İstanbul Havalimanı’na iniş yapan Rus yolcu uçağının bekleyişi sürüyor. Aeroflot Havayolları'na ait yolcu uçağının bu gece Rusya’ya gitmek üzere yeniden havalanması bekleniyor.

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Rusya'nun Ukrayna harekatı sonrası Avrupa Birliği (AB) yeni bir yaptırım kararı daha alarak, Avrupa hava sahasını Rus uçaklarına kapatmıştı. Kararın ardından Aeroflot Havayollarının Moskova- Verona seferini gerçekleştiren SU 7236 sefer sayılı yolcu uçağı, Yunan hava sahasına girişine izin verilmemesi üzerine İstanbul Havalimanı’na inmişti.

Dün akşam saat 21.00 sıralarında iniş yapan uçak aprondaki açık park pozisyonuna yanaştırılarak beklemeye başladı. Yakıt ikmali yapılan uçağın bu gece saatlerinde Rusya’ya gitmek üzere yeniden havalanması bekleniyor.

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#Uçak#Rus#İstanbul Havalimanı

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