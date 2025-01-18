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İstanbul'a içme suyu olarak giden derede kirlilik: "İSKİ planladığı yatırımları tamamlamadı"

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#İstanbul#İSKİ#AK Parti
İstanbula içme suyu olarak giden derede kirlilik: İSKİ planladığı yatırımları tamamlamadı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 20:07

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İstanbul'a içme suyu olarak giden Melen Deresi'ne kanalizasyon atıklarının boşaldığı noktada incelemelerde bulundu. İSKİ'nin planladığı yatırımları tamamlamadığını vurgulayan Özlü, "Kanalizasyon hattından gelen kanalizasyon atıkları dereye boşalıyor. Bu dereye boşalan atıklar da İstanbul’a içme ham olarak gidiyor. Düzce’nin Kaynaşlı, Cumayeri, Gümüşova, Yığılca gibi ilçelerin de kanalizasyonları Melen Deresi’ne boşalıyor" dedi.

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Düzce Belediye Başkanı AK Partili Faruk Özlü, İstanbul'a içme suyu olarak giden Melen deresinin geçtiği bölgeye giderek incelemelerde bulundu. İSKİ'nin taahhütlerini yerine getirmediğini iddia eden Başkan Özlü, dereye kanalizasyon sularının boşaldığı alandaki kirliliğe tepki gösterdi.

İstanbula içme suyu olarak giden derede kirlilik: İSKİ planladığı yatırımları tamamlamadı

Yaşanan kirliliğin İstanbul'da yaşayan 18 milyon vatandaşı ilgilendirdiğini belirten Başkan Özlü, "Burası sadece bir örnek, merkez ve ilçelerin kanalizasyon hatları, İstanbul’a ham içme suyu sağlayan Melen Deresi’ne karışıyor, İSKİ planladığı yatırımları tamamlamadı. Konuralp bölgesindeyiz. Konuralp bölgesinde kanalizasyon atıklarının Melen Deresi’ne boşaldığını ifade etmiştim. Vidanjörden değil kanalizasyon hattından gelen kanalizasyon atıkları dereye boşalıyor. Bu dereye boşalan atıklar İstanbul’a içme ham olarak gidiyor. Burası sadece bir örnek. Bunun dışında Düzce’nin ilçelerinin Kaynaşlı, Cumayeri, Gümüşova ve Yığılca gibi ilçelerin de kanalizasyonları Melen Deresi’ne boşalıyor" diye konuştu. 

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#İstanbul#İSKİ#AK Parti

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