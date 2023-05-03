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İstanbul'a gök gürültülü sağanak uyarısı! Meteoroloji saat verdi

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#Meteoroloji#İstanbul#Hava Durumu
İstanbula gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji saat verdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 11:58

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre İstanbul'da gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, "Öğleden sonra ve gece Ege ve Marmara'ya yağmur geliyor. Sıcaklıklar tüm yurtta artmaya devam ediyor. İstanbul parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 C, yarın yağmur daha kuvvetli" ifadelerini kullandı. Şen, "Hafta sonu yağmur alanını genişletiyor. Sıcaklıklar bugüne göre 5-7 derece düşecek" dedi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar ve Denizli hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Burdur çevreleri, Antalya'nın batı ilçeleri ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

"İSTANBUL'DA YARIN YAĞMUR DAHA KUVVETLİ"

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Doğu Anadolu'nun doğusunda gündüz yağmur var. Öğleden sonra ve gece Ege ve Marmara'ya yağmur geliyor. Sıcaklıklar tüm yurtta artmaya devam ediyor. İstanbul parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 C, yarın yağmur daha kuvvetli" ifadelerini kullandı.

İstanbula gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji saat verdi

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"HAFTA SONU SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR"

Şen, "Hafta sonu yağmur alanını genişletiyor. Sıcaklıklar bugüne göre 5-7 derece düşecek." dedi.

İstanbula gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji saat verdi

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 25°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Denizli ve Afyonkarahisar hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

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İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İstanbula gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji saat verdi

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

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SİVAS °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İstanbula gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji saat verdi

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinin sağanak yağışlı, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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#Meteoroloji#İstanbul#Hava Durumu

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