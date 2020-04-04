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DHA
Haber Giriş: 04.04.2020 - 11:01,Son Güncelleme:/

İstanbul'a girişte kilometrelerce kuyruk!

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İstanbul'a girişte kilometrelerce kuyruk!
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Corona Virüsü ile mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle İstanbul'a araç giriş-çıkışı gece yarısı itibariyle durduruldu. Tuzla D-100 Karayolu'nda oluşan uzun araç kuyrukları havadan görülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından yayınlanan genelgeyle belirlenen araçlar dışında İstanbul'a giriş ve çıkışlar yasaklandı.

İstanbula girişte kilometrelerce kuyruk

Anadolu yakasında Tuzla D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Kocaeli Vali Muammer Güler Kavşağı'nda oluşturulan noktalarda giriş ve çıkışlar jandarma ve polis ekiplerince kesildi. Kontrol noktalarına gelen özel araçlar, ekipler tarafından geri çevrildi. İzin belgeleri bulunan TIR ve kamyonların ise girişlerine izin verildi.

İzinleri olmayan TIR ve kamyon sürücülere de ceza kesildi.

İstanbula girişte kilometrelerce kuyruk

Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medyadan yaptığı açıklamada kente giriş ve çıkışların 26 noktadan kesildiğini açıkladı.

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