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İstanbul'a girişler yasaklandı mı? Girişler ne zaman açılacak? Vali Yerlikaya'dan açıklama

#İstanbul#İstanbula Giriş Yasak Mı
İstanbula girişler yasaklandı mı Girişler ne zaman açılacak Vali Yerlikayadan açıklama

İstanbul'a girişler yasak mı, sorusu kar yağışı sonrası alınan önlemlerin ardından gündeme geldi. Soğuk hava ve kar yağışının ardından bir dizi önlem alan İstanbul Valiliği Trakya yönünden girişlerin yasaklandığını duyurdu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim; ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar, yarın (Salı) 08.00'a kadar durdurulmuştur." ifadelerini kullandı. Peki, İstanbul'da girişler ne zaman açılacak? İşte, ayrıntılar.

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İstanbul'da yoğun kar yağışının ardından bazı tedbirler alınmaya başlandı. Kentin pek çok noktasında kar temizleme çalışmaları devam ederken, kar yağışının etkisini artırması nedeniyle bazı güzergahlar kullanılamaz hale geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kente Trakya yönünden girişlerin yasaklandığını duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli sürücüler, ikinci bir duyuruya kadar; Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur." ifadelerini kullandı.

 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı bir başka açıklamada "Kıymetli hemşehrilerim; ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar, yarın (Salı) 08.00'a kadar durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.

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#İstanbul#İstanbula Giriş Yasak Mı

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