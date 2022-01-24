İstanbul'a girişler yasaklandı mı? Girişler ne zaman açılacak? Vali Yerlikaya'dan açıklama

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İstanbul'da yoğun kar yağışının ardından bazı tedbirler alınmaya başlandı. Kentin pek çok noktasında kar temizleme çalışmaları devam ederken, kar yağışının etkisini artırması nedeniyle bazı güzergahlar kullanılamaz hale geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kente Trakya yönünden girişlerin yasaklandığını duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli sürücüler, ikinci bir duyuruya kadar; Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı bir başka açıklamada "Kıymetli hemşehrilerim; ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar, yarın (Salı) 08.00'a kadar durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.