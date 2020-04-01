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Ali ABLAY-Buğra BENLİOĞLU-Ersan SAN/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 01.04.2020 - 11:51,Son Güncelleme:/

İstanbul'a giriş ve çıkışta Corona Virüs denetimi... Kilometrelerce kuyruk oluştu

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İstanbul'a giriş ve çıkışta Corona Virüs denetimi... Kilometrelerce kuyruk oluştu
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İstanbul'un giriş ve çıkışında yapılan Corona Virüs denetimi nedeniyle Silivri'de kilometrelerce kuyruk oluştu.

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  • İstanbula giriş ve çıkışta Corona Virüs denetimi... Silivride kilometrelerce kuyruk oluştu
  • İstanbula giriş ve çıkışta Corona Virüs denetimi... Silivride kilometrelerce kuyruk oluştu
  • İstanbula giriş ve çıkışta Corona Virüs denetimi... Silivride kilometrelerce kuyruk oluştu
  • İstanbula giriş ve çıkışta Corona Virüs denetimi... Silivride kilometrelerce kuyruk oluştu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Corona Virüs önlemleri kapsamında TEM Otoyolu'ndan geçen tüm araçlar trafik polisleri tarafından denetlendi. Denetim sırasında araçların tek tek kontrol edilmesi nedeniyle TEM Otoyolu'nda oluşan trafik havadan görüntülendi. Kınalı'da uzun araç kuyrukları oluştu.

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