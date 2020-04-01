Ali ABLAY-Buğra BENLİOĞLU-Ersan SAN/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 01.04.2020 - 11:51,
İstanbul'a giriş ve çıkışta Corona Virüs denetimi... Kilometrelerce kuyruk oluştu
İstanbul'un giriş ve çıkışında yapılan Corona Virüs denetimi nedeniyle Silivri'de kilometrelerce kuyruk oluştu.
Corona Virüs önlemleri kapsamında TEM Otoyolu'ndan geçen tüm araçlar trafik polisleri tarafından denetlendi. Denetim sırasında araçların tek tek kontrol edilmesi nedeniyle TEM Otoyolu'nda oluşan trafik havadan görüntülendi. Kınalı'da uzun araç kuyrukları oluştu.
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