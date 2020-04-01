Ä°stanbul'un giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lan koronavirÃ¼s denetimleri devam ediyor. Yoldan geÃ§en otomobiller ve iÃ§indeki yolcularÄ±n ateÅŸ Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼ yapÄ±lÄ±yor. Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Trafik Denetim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden BaÅŸkomiser Emre Åžen, Tuzla-OrhanlÄ± giÅŸelerinde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Ä°stanbul'da 14 giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸ noktasÄ±nda 24 saat denetimler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Â

69 BÄ°N 721 Ã–ZEL ARAÃ‡ KONTROL EDÄ°LDÄ°

BaÅŸkomiser Åžen, "BilindiÄŸi Ã¼zere taksilerin tek-Ã§ift plaka uygulamasÄ±na riayet etmeyenlerle kararnamede belirtilenin ruhsattaki yolcu sayÄ±sÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± Ã¼zerinde yolcu taÅŸÄ±yan araÃ§lara ilgili mevzuatlara gÃ¶re iÅŸlem yapÄ±lmaktadÄ±r. 30-31 Mart tarihlerinde 69 bin 721 Ã¶zel araÃ§, 17 bin 822 ticari araÃ§ ve 177 bin 475 kiÅŸi kontrol edilmiÅŸ, 162 araca trafik kanuna gÃ¶re muhalefetten 129 araca da hÄ±fzÄ±ssÄ±hha ve kabahatler kanununa muhalefetten iÅŸlem yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." diye konuÅŸtu.Â



Ã–LÃœMLÃœ KAZA SAYISI GEÃ‡EN YILA GÃ–RE AZALDI

Åžen, "Bu dÃ¶nemde ilimizde meydana gelen trafik kazalarÄ± geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemiyle kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda (1 Mart-1 Nisan) Ã¶lÃ¼mlÃ¼ kaza 8'den 4'e, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 9'dan 4'e dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ yaralanmalÄ± kazalar ise 935'ten 696'ya ve yaralÄ± sayÄ±sÄ± ile 1298'den 934'e inmiÅŸtir" dedi.

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