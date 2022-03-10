İstanbul'a giriş çıkış yasak mı? 10 Mart İstanbul giriş çıkış kararı

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İstanbul'a girişler yasak mı, sorusu kar yağışı sonrası alınan önlemlerin ardından gündeme geldi. Soğuk hava ve kar yağışının ardından bir dizi önlem alan İstanbul Valiliği Trakya ve Anadolu yönünden Kamyon ve TIR girişlerinin yasaklandığını duyurdu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"Meteorolojiden alınan son verilere göre,

Beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar;

#Trakya ve #Anadolu istikametlerinden #İstanbul yönüne seyahat eden TIR ve KAMYONLARIN ilimize girişine

10 Mart Perşembe günü 04.00'ten itibaren

İZİN VERİLMEYECEKTİR"

ifadelerine yer verdi.