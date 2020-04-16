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Gündem
Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/DHA
Haber Giriş: 16.04.2020 - 14:27,Son Güncelleme:

İstanbul'a giden ara yollar için harekete geçildi! Tek tek kapatılıyorlar...

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Koronavirüs ile mücadele kapsamında yayımlanan genelgeyle giriş ve çıkışlara kapatılan büyükşehirler arasındaki Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yollar, jandarma ekiplerince toprak yığınlarıyla kapatıldı. Tekirdağ'ın giriş ve çıkışlarında ise yoğun güvenlik önlemleri sürüyor.

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  • Tekirdağdan İstanbula giden ara yollar, toprak yığınlarıyla kapatılıyor
  • Tekirdağdan İstanbula giden ara yollar, toprak yığınlarıyla kapatılıyor
  • Tekirdağdan İstanbula giden ara yollar, toprak yığınlarıyla kapatılıyor
  • Tekirdağdan İstanbula giden ara yollar, toprak yığınlarıyla kapatılıyor
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Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışlara kısıtlama getirilmesinin ardından Tekirdağ'ın İstanbul'a sınırı olan Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi'ne giden tüm ara yollar, jandarma ekiplerince iş makinesiyle toprak yığını dökülerek kapatıldı. Bu ara yollarda jandarma ekipleri, devriye görevi yürütüyor. Jandarma ve polis ekipleri, İstanbul çıkışı olan Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi ile Marmara Ereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi arasındaki kontrol noktasında da uygulamalarını sürdürüyor. Ekipler, seyahat izin belgesi olmayanların geçişine izin vermezken, sürücüler ve araçtakileri, maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Emekli Hasan Camcı, alınan tedbirlere halkın uyması gerektiğini belirterek, "Burada araçlarla kaçak geçmek için tepeleri dolaşıyorlar. Jandarma oraları kapattırdı. İster istemez tarlalardan geçmek istiyorlardı" dedi.

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