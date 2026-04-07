×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

'İstanbul'a geliyorum, icraatlara devam' diye video paylaştı, 5 motosiklet çaldı! 38 suç kaydı olan şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2026 11:12

İstanbul'da İkitelli, Zeytinburnu ve Fatih'te 5 motosiklet çalan 22 yaşındaki A.H. polis tarafından yakalandı. A.H.'nin kısa süre önce sosyal medyada "İstanbul'a geliyorum. İcraatlara devam" paylaşımı yaptığı ve bu görüntülerdeki motosikletin de çalıntı olduğu tespit edildi. 38 suç kaydı bulunan şüpheli A.H. tutuklandı.

Haberin Devamı

Asayiş şube müdürlüğü, Oto hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da park halindeki motosikletleri çalanlarla ilgili soruşturma başlattı. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği görevlilerinin de destek verdiği çalışmada polisler, olayların güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Sürdürülen çalışmalarda A.H. (22) adlı şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelinin İkitelli, Zeytinburnu ve Fatih'te 5 ayrı motosiklet hırsızlığının faili olduğu belirlendi. Şüphelinin daha önceden de 38 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada şüpheli A.H.'nin bir süre önce sosyal medyadan "İstanbul'a geliyorum. İcraatlara devam" paylaşımı yaptığını belirledi. Şüphelinin paylaştığı görüntülerde kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu tespit edildi.

Haberin Devamı

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

