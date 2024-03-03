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İstanbul’a gastronomi lisesi

Güncelleme Tarihi:

#Yusuf Tekin#İzmir#Gastronomi Lisesi
İstanbul’a gastronomi lisesi
Zülal ATAGÜN
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2024 07:00

Milli Eğitim Bakanı Tekin mesleki, sanat ve sportif eğitim ile çocukların küçük yaşlarda tanışmalarını istediklerini bu kapsamda İzmir’e sanat ilkokulu, İstanbul’a ise gastronomi lisesi açmayı planladıklarını açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir’e yaptığı ziyaret sırasında bir basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin basın toplantısında özetle şöyle konuştu: “İzmir’de çok sayıda öğretmen arkadaşımızla sohbet ettik. İl milli eğitim değerlendirme toplantısı yaptık. Bütün ilçelere bir genel müdür arkadaşımız gitti. Problemleri tespit ettik ve çözümü için istişare toplantısı yaptık.

Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir’de de derslik ve öğretmen sayıları minimum iki katına çıktı. Artan nüfusa göre değişen eğitim ve öğretim ihtiyaçları için güncellemeleri yapmak istedik.

BOĞAZ’A NAZIR RESTORAN

Mesleki, teknik eğitim ile sportif ve sanatsal eğitime çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren başlaması için adım attık. Ankara’da müzik ilkokulu projelendirdik. Ortaokulu ve lisesi de olacak. İzmir’de de bu anlamda sanat ilkokulu yapmak istiyoruz. Bunun ortaokul ve lisesini de yapabiliriz diye konuştuk. Diğer yandan mesleki eğitimde ara eleman sorununu çözmek için çalışıyoruz. İstanbul’da da gastronomi lisesi hayata geçireceğiz. Boğaz’a nazır bir uygulama restoranı olacak. Bir örneğini de İzmir’de yapacağız.”

 

 
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#Yusuf Tekin#İzmir#Gastronomi Lisesi

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