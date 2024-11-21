İstanbul’a fırtına uyarısı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde bugünden itibaren kuvvetli lodos ve karayel ile kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. AKOM’dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde alçak basınç sisteminin etkili olması bekleniyor. Rüzgârın lodos ve karayel yönünden kuvvetlenerek fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, beraberinde de kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanması öngörülürken, sıcaklıklarda da 8-10 derece düşüş olacağı tahmin ediliyor. İstanbul’da rüzgârın cumartesi öğle saatlerine kadar aralıklarla fırtına şeklinde eseceği, yağışların bugün 12.00-21.00 arasında, cumartesi de 08.00-20.00 arasında etkili olacağı öngörülüyor.

ÜLKE GENELİNDE SICAKLIK DÜŞÜYOR

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin de sıcaklıkların cumartesi itibarıyla kuzey kesimlerinde, pazar günü de ülke genelinde 10 ila 15 derece düşeceğini bildirdi.

İstanbul’da da önümüzdeki 3 gün boyunca sağanağın etkili olacağını, kısa sürede yağış miktarının artabileceğini bildiren Tekin, sel ve su taşkınlarına karşı vatandaşları uyardı. Yağışla birlikte İstanbul’da fırtınanın da etkili olacağını anlatan Tekin, “Cuma günü İstanbul’da yağış duracak ama kuvvetli rüzgâr devam edecek. Hava sıcaklıkları perşembe ve cuma 18-19 derece civarında olacak. Yeni gelen sistemle İstanbul’da sıcaklıklar pazar günü 10 dereceye kadar düşecek. Böylece İstanbul’da sıcaklıklar 8-9 derece düşmüş olacak” ifadelerini kullandı.

İGDAŞ’TAN UYARI: KOMBİLERİ SOBALARI KAPATIP UYUYUN

İGDAŞ da İstanbullu doğalgaz kullananlara mesaj yollayarak, “Değerli abonelerimiz, bugün İstanbul için fırtına uyarısı yapılmıştır. Güvenli doğalgaz kullanımı için ortama temiz hava girişini sağlayan havalandırma menfezlerini her zaman açık tutunuz. Bacalı kombi, şofben, soba gibi cihazlarınızı gece yatmadan önce mutlaka kapatınız ve cihazların bulunduğu odada uyumayınız.”