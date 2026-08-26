İstanbul'a en yakın tatil yerlerinden biri | 40 bin olan nüfusu yazın 400 bine çıkıyor

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Yalova'nın 5 mahalleden oluşan 40 bin nüfuslu ilçesi Çınarcık, yaz aylarında denizi, kumu, gece eğlencesi ve yakınlığıyla tatilcilerin ilgi odağı oluyor.

Geçen yıl yaz ayında 500 bine yakın tatilciyi misafir eden Çınarcık, bu yıl 400 bin tatilciye ev sahipliği yaparken, konaklama tesislerinde doluluk orası 90’ı aştı. İstanbul ve Bursa başta olmak üzere çevre illerden gelen tatilcilerin uğrak noktası olan ilçedeki sahillerde yoğunluk yaşanıyor.

NÜFUS 10 KATINA ÇIKIYOR

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Tatilciler otel, pansiyon ve yazlıklarında konaklarken, çok sayıda ziyaretçi günübirlik tatili de tercih ediyor. Sabah saatlerinde Çınarcık'a gelen günübirlik tatilciler, gün boyunca sahil ve plajlarda vakit geçirdikten sonra akşam saatlerinde ilçeden ayrılıyor. Özellikle hafta sonları yaşanan yoğunluk nedeniyle Çınarcık’ın nüfusu yaz sezonunda 10 katına çıkarken; restoran, kafe, market ve sahil işletmeleri başta olmak üzere işletmelerde yaşanan yoğunluk ilçe ekonomisine katkı sağlanıyor.

'KIŞIN DA BEKLİYORUZ'

Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, "Çınarcık, çok güzel bir yaz sezonu geçiriyor. İlçe genelindeki mevcut nüfusumuz 40 bin civarında. İlçe merkezindeki nüfusumuz 21 bine yakın. Okulların kapanmasıyla birlikte Çınarcık'ta nüfus sayımız artışa geçti. Özellikle İstanbul'un karşısında olmamız nedeniyle çevre illerden gelen tatilci vatandaşlarımız burada çok güzel zaman geçiriyor. Çınarcık ilçemize bağlı Teşvikiye, Esenköy, Koru beldelerimizde de bu yoğunluk devam ediyor. Özellikle totalde baktığımızda sezon boyunca hafta içi 250 bin civarında kişiyi barındırıyoruz. Hafta sonlarında çok yoğun bir kalabalıkla karşı karşıya geliyoruz. Bu rakam hafta sonunu da dahil ettiğimizde 400 bine ulaşıyor. Tatilcilerimiz, ilçe ekonomisine katkı sağlıyorlar. Türkiye'nin her tarafından vatandaşımızı Çınarcık'a bekliyoruz. Sadece yaz değil, kışın da bekliyoruz. Çünkü burada kış tatili de çok keyifli oluyor" dedi.

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'VATANDAŞ ARTIK HESAPLI TATİLİ TERCİH EDİYOR'

Kurt, otellerdeki doluluk oranının da yüzde 90'ın üzerinde olduğunu belirterek, "Geçen seneye nazaran özellikle gözle görülen bir şey var. Hafta sonları ciddi anlamda geçen seneye göre yüzde 10 civarında artışımız oluyor. Hafta içinde geçen seneyi yakalamaya çalışıyoruz. Vatandaşlar artık hesaplı tatili tercih ediyor. Biz de bu hesaplı tatili yaşatan yerlerdeniz. Otellerdeki doluluk oranı normal şartlarda yıl itibarıyla bakarsak, yüzde 70 civarında oranımız var. Çınarcık'ta ve beldelerimizde bulunan otellerde hafta sonlarında doluluk oranı yüzde 90'ın üzerinde hafta içinde bu oran yüzde 60-70 seviyesine düşüyor" diye konuştu.

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