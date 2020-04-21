İstanbul'a dev sağlık üssü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başakşehir Şehir Hastanesi’nin açılışına Tarabya’daki Huber Köşkü’nden videokonferans yöntemiyle katıldı. “İlk etabını bugün açıyoruz. İkinci etabını da 20 Mayıs’ta açacağız” diyen Erdoğan, özetle şunları söyledi:



“Gelişmiş ülkelerin sağlık sistemlerinin dahi çöktüğü, insanların evlerinde, hastane koridorlarında yetersiz müdahale sebebiyle öldüğü bir dönemde elimizdekinin kıymetini iyi bilmeliyiz. Türkiye, yatak ve doktor sayısında değilse bile yoğun bakım yatağı sayısındaki üstünlüğüyle bu sürece avantajlı girmiştir. Şu anda bu hastanemizin 1500’ün üzerinde yatak kapasitesi var. Büyük ideallerle kurulmuş birliklerin, küresel yapıların, uluslararası kuruluşların anlamını yitirdiği bir dönemde Türkiye, kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir.



10 YIL SONRASINA CEVAP VERECEK



‘Bir kongre merkezine panellerle ayrılmış hastane yapacağız’ demedik. ‘Yeşilköy Havalimanı’nın bir bölümüne 45 günde 1005 yataklı hastane inşa edeceğiz’ dedik. Tek odalı olmak üzere, şu anda yoğun bir şekilde çelik konstrüksiyondan oluşmak kaydıyla bu hastanemizin inşası devam ediyor. Aynı şekilde yine Sancaktepe’de aynı oda sayısına sahip bir hastaneyi yapıyoruz. Yeşilköy’de aynı zamanda hava ulaşımı, aynı şekilde Sancaktepe’de hava ulaşımı da olacak şekilde tedbirimizi aldık. Bununla uluslararası camiaya da hizmet verme imkânını yakalayacağız. Yani sadece bugüne değil, 10 yıl sonrasına da cevap verecek bir yatırımı yapıyoruz.



ŞEHİR HASTANELERİ BENİM RÜYAM



Ne zaman başbakan oldum, hep bunu söyledim: ‘Şehir hastaneleri benim rüyam, hayalimdir.’ Bugüne kadar 10 şehir hastanesini hizmete aldık. Toplam yatak kapasitesi 13 bin 417’dir. Başakşehir Şehir Hastanemiz ise 2 bin 682 yatak kapasitesiyle bu rakamı 16 bin 99’a çıkartıyor. İnşası devam eden 8 şehir hastanemizin büyük bölümünü bu yıl sonuna kadar, kalanlarını da önümüzdeki yıl hizmete almayı planlıyoruz.



Bilgisayarlı tomografi cihazının ülkemizdeki mevcudu, tüm Avrupa’daki toplam sayıdan daha fazladır. Hükümete geldiğimizde bu ülkede doğru dürüst ambulans bile yoktu. Bugün 5 bin 400 tam donanımlı araç ve 19 hava aracı ile en modern ambulans filolarından birine sahibiz.



AYDA 5 BİN VENTİLATÖR



Şu anda yerli ve milli olmak üzere 100 adet ventilatörü ülkemizde hamdolsun işte gördüğümüz bu kadro üretmiş vaziyette. İnşallah mayıs sonuna kadar verdikleri söz şu; ‘Ayda 5 bin’. Arçelik, Aselsan, Baykar, Biosis ve koordinatör olması nedeniyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’na da çok çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz buranın yolunu yarım yamalak bırakan İstanbul’un bir belediyesi var ve hemen Ulaştırma Bakanlığımızı devreye soktuk. Hastanenin yanına inşallah metro da gelecek.”