İstanbul’a Çin‘den metrobüs

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Parçaları gemiyle Çin’den gelen ve İETT Edirnekapı Garajı’nda monte edilen yeni nesil metrobüs 20 gündür yolcusuz olarak kum torbalarıyla test ediliyordu. Metrobüsle ilgili bilgi veren İmamoğlu şunları söyledi: “400’ün üzerinde yolcu kapasitesine sahip. Şu an bizim en yüksek kapasiteli aracımız 280 yolcu taşıyor. Umarım İstanbul halkı için en doğru tercihi yapıyor olalım” dedi. Yeni metrobüs için İETT’den 4 metrobüs şoförü Çin’e giderek 20 gün eğitim aldı.

Elektrikli metrobüslerle 300 ton karbondioksit salınımının önüne geçilmesi planlanıyor. Yeni nesil araçlar alınırsa, Zincirlikuyu-Beylikdüzü arasında sefer yapacak.