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İstanbul’a Çin‘den metrobüs

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#İBB#Çin#Metrobüs
İstanbul’a Çin‘den metrobüs
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüzde 100 elektrikli, 420 yolcu kapasiteli Çin yapımı yeni metrobüsün test sürüşüne katıldı.

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Parçaları gemiyle Çin’den gelen ve İETT Edirnekapı Garajı’nda monte edilen yeni nesil metrobüs 20 gündür yolcusuz olarak kum torbalarıyla test ediliyordu. Metrobüsle ilgili bilgi veren İmamoğlu şunları söyledi: “400’ün üzerinde yolcu kapasitesine sahip. Şu an bizim en yüksek kapasiteli aracımız 280 yolcu taşıyor. Umarım İstanbul halkı için en doğru tercihi yapıyor olalım” dedi. Yeni metrobüs için İETT’den 4 metrobüs şoförü Çin’e giderek 20 gün eğitim aldı.

Elektrikli metrobüslerle 300 ton karbondioksit salınımının önüne geçilmesi planlanıyor. Yeni nesil araçlar alınırsa, Zincirlikuyu-Beylikdüzü arasında sefer yapacak.

 

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#İBB#Çin#Metrobüs

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